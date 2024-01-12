張茂楠看好了！柯文哲凱道造勢還沒開始　已破10萬人「塞爆景福門」

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，晚上五點前支持者已擠滿凱道。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

選舉倒數一天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間6時30分在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，由於先前民進黨台北市黨部主委張茂楠曾說，柯文哲「沒那個屁股，還敢吃這個瀉藥」，唱衰白營填不滿凱道的人數，再加上民進黨昨在凱道喊出20萬人，柯今日凱道人數格外備受關注。民眾黨剛稍早表示，現場人數已經到達10萬人了。

柯文哲陣營於日前順利搶下凱達格蘭大道路權，結果被張茂楠以「沒那個屁股還吃那個瀉藥」來批評，引爆柯粉不滿情緒，進而促使柯粉搶下1月13日民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，但儘管當下路權申請成功，最終仍被台北市政府警察局以安全為由駁回。

由於民進黨11日晚間於凱道舉辦「凱道護國之夜」，並喊出現場聚集20萬人等數字，而從空拍圖來看，人潮也溢出至景福門以外，因此柯文哲今日凱道人數格外重要，也將影響柯明投票日士氣。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿，且景福門已滿、仁愛路擠滿人潮；而民眾黨在6時20分左右就宣布，現場人數破10萬人。

▼民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，現場已破10萬人，支持者超過景福門擠滿仁愛路、中山南路。（圖／記者林敬旻攝）

▼柯文哲選前之夜有支持者舉「屁股來了，瀉藥你自己吃」布條。（圖／記者袁茵攝）

▼民眾黨總統候選人柯文哲凱道選前之夜開場前人潮狀況。（圖／民眾黨總統候選人柯文哲競辦提供）