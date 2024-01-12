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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林德福、莊銘淵最後衝一波！陳愷寧邀YouTuber交通街講

 ▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

記者曾筠淇／綜合報導

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將在明（13）日舉行，新北市第9選區的候選人也在今天積極拉票，國民黨林德福懇請大家讓他連任成功；民進黨莊銘淵懇請大家集中選票讓他進國會；台灣維新陳愷寧透露，她今天邀請很多YouTuber一起街講，「永和改變拜託您」。

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區泰安里、安平里、中安里、安樂里、宜安里、安順里、安和里、秀明里、秀仁里、秀山里、秀福里、秀義里、秀景里、秀水里、秀士里、秀成里、秀峰里17里。該區立委候選人包含1號林德福、2號莊銘淵、3號陳愷寧。

林德福稍早發文提醒，明天就是投票日了，大家務必記得攜帶身分證、通知單和印章。他也拜託選民，「懇請支持德福連任成功」。

莊銘淵也發文，「對的路一直走，永和會翻新！」他和團隊努力了一整年，明天終於要接受民意的檢驗，他相信自己走的是對的路，要讓民主扎根、在永和深耕，「懇請您堅定信念，懇請您給我力量，拉票、催票」，讓他進入國會服務大家。

陳愷寧則在臉書透露今晚行程，她將進行「人本交通跨界街講」，邀請很多交通專業的YouTuber討論相關議題，若大家對行人設施、道交條例、無障礙空間、內側禁行機車、強制兩段式左轉、重機上國道等感興趣，歡迎參加。她也說，今晚6點大家可以找她比OK拍照，她準備了很多氣球，「第3勢力陳愷寧，永和改變拜託您」。

回顧第10屆立法委員選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進黨詹宇賢、勞動黨林聲洲、一邊一國行動黨楊智淵。

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