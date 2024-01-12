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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

什麼是「不分區立委」？　政黨票決定34席次如何分配

不分區立委是什麼？　投政黨來決定國會席次過半

▲政黨票決定不分區立委名單席次。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

2024總統與立委選舉就在13日（週六）舉行，每個人都會拿到三張票，分別為總統票、區域立委或原住民票、不分區的政黨票。而不分區立委會依照政黨票，來選出34席全國不分區及僑居國外國民立委，左右該政黨在國會是否席次過半，扮演關鍵角色。

政黨票是以不分區名單，作為選民的投票依據，民眾可依據政治傾向與喜好，或屬意的不分區名單，投票給心中所屬的政黨，也可支持不分區立委候選人名單，來投給他所屬的政黨，讓心目中的候選人能夠順利當選。

至於不分區的34席如何計算，則是政黨投票率乘於34得出來結果的整數，就是分配的席次，若還有剩餘席次，則可以比較各政黨席次的餘數，計算至小數點第4位，第5位以下四捨五入，如2020年民眾黨得票率為12.9999％，乘於34後得到4的整數，因此可以獲得4席。

另外不分區席次會以依政黨的得票率來計算席次，並依照政黨推薦名單順序選出各黨立委。政黨票得票率有4大門檻。

政黨票達1％時：個人與營利事業對該政黨之政治獻金可列舉所得稅扣除額。

政黨票達2％時：往後3屆的立委選舉，可直接提名不分區立委。

政黨票達3％：取得每票每年50元政黨補助。

政黨票達5％：獲得不分區席次分配資格，可依照得票率推算立委席次，並依照政黨推薦名單順序選出。下屆總統大選可不經連署，直接提名總統候選人。

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