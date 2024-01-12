全國最後拜票行程選在台中萬和宮　侯友宜：從小在媽祖廟前長大

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜今（12日）天下午4點10分抵達台中市萬和宮參拜，現場民眾熱情簇擁，高喊凍蒜，他說，從小在嘉義朴子媽祖廟前長大，然後出外打拚，因此全國拜票活動也選擇在媽祖廟作個結束，他受到媽祖保佑，沒有在槍戰被打死，也受到媽祖指示，要將人生奉獻給台灣，呼籲大家明天踴躍投票，為台灣下一代團結向前行。

▲▼侯友宜全國最後一站的拜票行程選在台中萬和宮，他說因為從小在媽祖廟前長大。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

侯友宜和立委候選人廖偉翔等人下午抵達萬和宮，參拜天上聖母後在廟前向現場民眾喊話拉票，侯說，明天是決定台灣未來的重要日子，這8年來，民進黨的執政天怒人怨，萬一再給民進黨當選，將會引來戰爭、經濟衰退以及貪腐政府，「大家還要再忍受下去嗎」，群眾大聲回應「不能」。

他說，萬和宮是拜票行程的最後一站，選擇天上聖母媽祖廟做結束，是因為他從小在嘉義朴子的媽祖廟前長大，到外地打拚，受到媽祖保佑，所以參與無數次槍戰中，站在第一線沒有被打死。

如今他受到媽祖指示，要將人生最後也最重要的時間奉獻給國家，拜託大家團結一致，為了下一代共同努力，他還允諾，一旦當選，520就職後，馬上解密高端疫苗採購案，要揭開民進黨置人民生命於不顧的內幕；侯停留20分鐘後離去。