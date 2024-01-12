就是明天！2024總統大選「投票日QA一次看」　10種行為禁止做

▲13日起禁拉票違者可罰200萬。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選於1月13日登場，將選出第16屆總統、副總統，以及第11屆立法委員，投票時間為早上8時到下午4時，凡符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單，《ETtoday新聞雲》特別整理投票須知，投票要帶什麼？什麼不能帶進去？有幾張票要投？帶您一次看懂投票流程與注意事項。

●誰有資格投票？



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只要年滿20歲，也就是2004年1月13日（含）以前出生的中華民國國民，在2024年1月13日（含）前於中華民國住滿6個月，便可參與總統投票。另外，在台灣住滿4個月，才可以選全國不分區立委票；選區域或原住民立委票，則要在選區住滿4個月。

中選會估計，今年符合投票資格的選舉人大約為1950萬人，其中約有102萬8000人為首投族。

●投票要帶什麼？

投票當日須攜帶國民身分證、印章、投票通知單，而印章可用手印或簽名方式替代。值得注意的是，投票時勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。

▲投票三寶 。（圖／記者皮心瑀製）



●去哪裡投票？

選民除可查看投票通知單了解投票地點，還可透過「中選會官網」查詢，選取戶籍地的縣市、行政區、村里、鄰等條件進行選務資料查詢。

●共拿到3張選票

1. 總統、副總統選舉票

2. 政黨選舉票

3. 區域（或原住民）立法委員選舉票

●投票流程



進投票所前拿出身分證 → 領選票 → 到圈票處裡面蓋選票 → 把選票投進票箱裡 → 結束離開

▲有效票示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》製）



●投票日注意事項

※ 禁止使用印章或指印圈選，以免形成無效票。

※ 禁止故意撕毀選票。

※ 禁止將選票攜帶出投票所。

※ 禁止在投票所四周30公尺內喧嘩，或干擾勸誘他人投票或不投票。

※ 禁止把選票出示他人。

※ 禁止攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所。

※ 禁止將其他東西投進票箱。

※ 禁止宣傳和候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

※ 禁止穿著與候選人相關的衣服、帽子進入投票所。

※ 禁止在選票上蓋私章、簽名、指印。

值得注意的是，13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

另外，6歲以下孩童可以一同進入投票所，投票所設有無障礙設施，也提供視障者投票輔助器。