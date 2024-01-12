　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

就是明天！2024總統大選「投票日QA一次看」　10種行為禁止做

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲13日起禁拉票違者可罰200萬。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選於1月13日登場，將選出第16屆總統、副總統，以及第11屆立法委員，投票時間為早上8時到下午4時，凡符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單，《ETtoday新聞雲》特別整理投票須知，投票要帶什麼？什麼不能帶進去？有幾張票要投？帶您一次看懂投票流程與注意事項。

●誰有資格投票？

[廣告]請繼續往下閱讀...

只要年滿20歲，也就是2004年1月13日（含）以前出生的中華民國國民，在2024年1月13日（含）前於中華民國住滿6個月，便可參與總統投票。另外，在台灣住滿4個月，才可以選全國不分區立委票；選區域或原住民立委票，則要在選區住滿4個月。

中選會估計，今年符合投票資格的選舉人大約為1950萬人，其中約有102萬8000人為首投族。

●投票要帶什麼？

投票當日須攜帶國民身分證、印章、投票通知單，而印章可用手印或簽名方式替代。值得注意的是，投票時勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。

▲▼投票三寶 。（圖／記者皮心瑀製）

▲投票三寶 。（圖／記者皮心瑀製）

●去哪裡投票？

選民除可查看投票通知單了解投票地點，還可透過「中選會官網」查詢，選取戶籍地的縣市、行政區、村里、鄰等條件進行選務資料查詢。

●共拿到3張選票

1. 總統、副總統選舉票
2. 政黨選舉票
3. 區域（或原住民）立法委員選舉票

●投票流程

進投票所前拿出身分證 → 領選票 → 到圈票處裡面蓋選票 → 把選票投進票箱裡 → 結束離開

▲▼有效票示意圖（圖／《ETtoday新聞雲》製）

▲有效票示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》製）

●投票日注意事項

※ 禁止使用印章或指印圈選，以免形成無效票。
※ 禁止故意撕毀選票。
※ 禁止將選票攜帶出投票所。
※ 禁止在投票所四周30公尺內喧嘩，或干擾勸誘他人投票或不投票。
※ 禁止把選票出示他人。
※ 禁止攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所。
※ 禁止將其他東西投進票箱。
※ 禁止宣傳和候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。
※ 禁止穿著與候選人相關的衣服、帽子進入投票所。
※ 禁止在選票上蓋私章、簽名、指印。

值得注意的是，13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

另外，6歲以下孩童可以一同進入投票所，投票所設有無障礙設施，也提供視障者投票輔助器。

ET快訊
甘比亞國足搭機缺氧「多人失去意識」！
快訊／蝦皮又漲成交手續費！　2／1起調漲
來台才知道！北捷初體驗見「7大景象」　港人驚呼：很少見
快訊／黃國昌被提告！　黃子哲怒嗆：小丑戲精只會背骨
1年虧90多萬！　名店「正當冰」宣布漲價
明日總統大選QA一次看　10種行為禁止！最高罰200萬
電視台女神拋震撼彈「AV出道」！　簽約金1億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／出門投票留意！8縣市亮低溫燈號　「跌破10度」警戒區出爐

【廣編】「神山。智海。若水」　謝義錩近作展

小叔伴郎「貼臉合照」！婆婆一看飆：討客兄　人妻無奈：他主動

來台灣才知道！北捷初體驗見「7大景象」　他驚呼：很少見

青年民主返鄉列車啟動！逾1500名青年今起回家投票

《米其林指南》一月新公布　台南2家牛肉湯美味新入選

1年虧90多萬！花蓮「正當冰」宣布漲價　千字文網友挺爆

就是明天！2024總統大選「投票日QA一次看」　10種行為禁止做

嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌聲曝　上萬網友朝聖笑：救郎喔

曖昧對象傳訊「1字」！母單妹秒暈船...過來人認證：渣男語錄

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

快訊／出門投票留意！8縣市亮低溫燈號　「跌破10度」警戒區出爐

【廣編】「神山。智海。若水」　謝義錩近作展

小叔伴郎「貼臉合照」！婆婆一看飆：討客兄　人妻無奈：他主動

來台灣才知道！北捷初體驗見「7大景象」　他驚呼：很少見

青年民主返鄉列車啟動！逾1500名青年今起回家投票

《米其林指南》一月新公布　台南2家牛肉湯美味新入選

1年虧90多萬！花蓮「正當冰」宣布漲價　千字文網友挺爆

就是明天！2024總統大選「投票日QA一次看」　10種行為禁止做

嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌聲曝　上萬網友朝聖笑：救郎喔

曖昧對象傳訊「1字」！母單妹秒暈船...過來人認證：渣男語錄

快訊／出門投票留意！8縣市亮低溫燈號　「跌破10度」警戒區出爐

出租房凌晨流出水「滲進別人家」　管理員開門一看嚇傻

養到鋼牙柴狂啃大理石桌　開心到「後腳開花」飼主笑：缺一角了

【廣編】「神山。智海。若水」　謝義錩近作展

遊山林最佳選擇之一　太平山2024春節旅遊攻略

「票投民進黨　台灣變戰場」！40面布條遭割毀拆除　鄭俊雄提告

女星PIM搭機行李箱被開！22萬名牌包、首飾全消失　泣訴：天天都發生

蝦皮又漲成交手續費！2／1起調漲收7.5%　賣家怨「不敢用了」

選前1天侯友宜喊話了！　記得監票「當人民的萬里長城」擋起來

感冒「硬扛10多天」！醫照X光驚：2個肺全白了…肺功能基本喪失

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

生活熱門新聞

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

「最務實星座Top3」！第1名網狂讚：低調卻實力堅強

女陸生狂讚台人6美德　眾人見1點秒打臉

今晨6.7℃18縣市低溫特報　一圖看選舉日天氣

老公精蟲太少！婆婆急抱孫要她跟小叔生一個

饗賓董座發文挺賴清德！業者證實了

8縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

即／低溫特報！12縣市冷探10°C↓

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

施明德積極治療中　台北榮總聲明：請勿散布不實消息

老公手機狂搜「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：一周給3次了

43歲男肚子痛到背部！醫一查驚：主動脈剝離

更多熱門

相關新聞

返鄉投票車潮湧現了！國道局部路段壅塞　高公局：晚間8時後紓解

返鄉投票車潮湧現了！國道局部路段壅塞　高公局：晚間8時後紓解

明天(13日)為總統及立委大選，今提早湧現返鄉車潮，下午國1南下竹北到新竹、頭份到頭屋等路段出現塞車，高公局表示，下午4時後車流更多，要到晚間8時後才紓解，交通量將比平常周五增加5%。

路透：台官員評估　北京選後將加強施壓

路透：台官員評估　北京選後將加強施壓

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

金門小三通湧返鄉投票人潮！她喊：這一票非常重要

金門小三通湧返鄉投票人潮！她喊：這一票非常重要

投票日來了！今晚12點以後禁止行為快看　最重罰200萬

投票日來了！今晚12點以後禁止行為快看　最重罰200萬

關鍵字：

選舉投票2024總統大選注意事項

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面