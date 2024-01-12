　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

重慶發現億噸級石油資源　興頁9井試獲高產頁岩油氣流

▲重慶興業9井發現億噸級石油資源。（圖／翻攝光明網）

▲重慶興業9井發現億噸級石油資源。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石化公司在重慶梁平區的一座預探井「興頁9井」試獲高產頁岩油氣流，日產油108.15立方公尺、氣1.58萬立方公尺。這次新探勘出的石油及天然氣資源代表四川盆地發現新的億噸級原油資源儲存，也改變四川盆地頁岩油資源以天然氣為主的格局。

▲重慶興業9井發現億噸級石油資源。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，據統計，2022年，四川盆地的油氣產量排名全國第三，但原油產量僅為11.9萬噸。興頁9井試獲高產頁岩油氣，其目的層埋藏淺、具有較好的經濟開發效益。

大陸中石化佈局四川盆地頁岩油氣探勘多年，還結合高校、科研院所等專業團隊投入，在前期認為難以發現油氣的地區勘探部署，最終在「興頁9井」取得突破，實現四川盆地侏羅系頁岩油氣勘探突破。

興頁9井水平段長2公里，優質頁岩鑽遇率100%，代表中石化陸相頁岩工程工藝技術取得突破性進展。此外，大陸頁岩油多個探區也傳來捷報，包括大陸首個陸相斷陷盆地頁岩油國家級示範區「勝利濟陽陸相斷陷湖盆頁岩油國家級示範區」在多個窪陷及層系獲得高產油流；蘇北盆地相繼在溱潼、高郵、海安凹陷相繼打出高產井，形成又一個億噸規模頁岩油資源寶地。

ET快訊
快訊／前綠議員走私安毒470kg　無期徒刑定讞！
不只林襄掰了！李多慧爆出走　經紀人回應
快訊／國1「7車撞一團」！　回堵4公里
洋歌手撿屍16歲嫩妹「3小時硬上5次」！　逃25年躲過追訴期
指發「郭挺侯康」文後今早檢調翻牆入家　周孟蓉再曝與郭台銘對話
決戰2024／立委參選名單總整理　309人爭搶區域73席
董仔澄清：這群人沒有解散！
訂2天汽旅「隔天退房、9點再入住」驚呆她　老司機：這樣才賺
YG官網「刪除BLACKPINK個人介紹頁面」登熱搜！　股價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶發現億噸級石油資源　興頁9井試獲高產頁岩油氣流

陸交換生「隨隊教師」不能來台？陸委會：依現行規定「可以申請」

幸福肥！哈爾濱中央大街鴿子飛不動了　被遊客餵成「球」

大陸去年12月CPI年減0.3%　連續3個月通縮

陸公司春節有薪假49天！從元旦就開始放　員工：已經在家躺十天

一家4口開車墜河！3大人全溺斃…獨留男嬰「已腦死亡」

陸2023進出口總值41.76兆人民幣　共建一帶一路國家佔46.6％

45歲工程師相親100多次！婚介曝失敗關鍵：愛找嫩妹又小氣

中國奧園：61億美元境外債重整計劃獲法院批准

與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

重慶發現億噸級石油資源　興頁9井試獲高產頁岩油氣流

陸交換生「隨隊教師」不能來台？陸委會：依現行規定「可以申請」

幸福肥！哈爾濱中央大街鴿子飛不動了　被遊客餵成「球」

大陸去年12月CPI年減0.3%　連續3個月通縮

陸公司春節有薪假49天！從元旦就開始放　員工：已經在家躺十天

一家4口開車墜河！3大人全溺斃…獨留男嬰「已腦死亡」

陸2023進出口總值41.76兆人民幣　共建一帶一路國家佔46.6％

45歲工程師相親100多次！婚介曝失敗關鍵：愛找嫩妹又小氣

中國奧園：61億美元境外債重整計劃獲法院批准

與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

公司會議誤觸「情色片」！新鮮人遭主管約談崩潰：好想死啊

歡樂學母語　竹市府攜社區大學辦博覽會推廣母語

超暖心！為啟智生打造洗車場　家長送卡片為楊曜聰加油　

林襄傳遭冷凍掰了樂天女孩！　隊友林岱縈現身「親揭真實內幕」

海運亂象加劇！巴拿馬運河乾涸　馬士基：改採「陸橋」通行

夜遊苗栗實用參考名單！抬頭是漫天星斗、海邊酒吧盡情享受慵懶

台東警跨海戒護選票　選前之夜強化掃街拜票維安

確保大選期間維安　海巡威力掃蕩展鐵腕

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走…經紀人鬆口：其他球隊洽談

發6影片籲集中選票　侯友宜：柯文哲若綠白合作政黨無法輪替

沒開「電熱毯」虎斑狂喵超不爽！

大陸熱門新聞

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

陸網紅廚師「炒飯被封殺」　鄉民聲援：來台灣吧

外出打工失蹤16年　男被尋獲竟成「野居人」…靠採食喝井水過活

北京首都機場人潮擠爆 　台商：可能差我一票！

中國政治地位最高台灣人　張克輝過世

私立國中收「午休費」？學生每人1142元

近20萬台商返鄉投票！

華為員工嗨爆年收入近880萬　大讚：我大華為發錢蠻大方

一家4口開車墜河3大人全身亡…獨留男嬰已腦死亡

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！

全球最大固體運載火箭！中國「引力一號」海上成功首飛

保留ECFA關稅減讓？陸：可在一中原則上磋商

大一妹追劇聲音開太大被駡　3hrs後宿舍墜亡

45歲工程師相親100多次！婚介：愛找嫩妹又小氣

更多熱門

相關新聞

大一妹追劇聲音開太大被駡　3hrs後宿舍墜亡

大一妹追劇聲音開太大被駡　3hrs後宿舍墜亡

一張內容為「重慶三峽職業學院大一女生自殺墜樓身亡」的圖片1月10日在網路上流傳。這張圖片中的文章稱該名女生疑遭同寢室舍友辱罵，於1月8日凌晨2時從宿舍大樓墜樓身亡。重慶三峽職業學院黨委宣傳部工作人員表示，經過公安機關認定該名女生是自殺，學校內部也成立調查小組正在調查此事。

辣妹網紅被警逮捕！挺5月孕肚舉牌徵有錢男友

辣妹網紅被警逮捕！挺5月孕肚舉牌徵有錢男友

毛孩撒尿！店員勸阻　被飼主嗆：向狗道歉

毛孩撒尿！店員勸阻　被飼主嗆：向狗道歉

四川廣安一地民眾被刺鼻味臭醒 官方釋疑：正常燃燒天然氣無毒無害

四川廣安一地民眾被刺鼻味臭醒 官方釋疑：正常燃燒天然氣無毒無害

死前1天剛過生日！24歲正妹遭25歲鄰居劫殺

死前1天剛過生日！24歲正妹遭25歲鄰居劫殺

關鍵字：

重慶石油頁岩天然氣能源戰略資源

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

即／台南凌晨嚴重火警！70歲翁受困送醫

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面