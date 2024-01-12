重慶發現億噸級石油資源　興頁9井試獲高產頁岩油氣流

▲重慶興業9井發現億噸級石油資源。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石化公司在重慶梁平區的一座預探井「興頁9井」試獲高產頁岩油氣流，日產油108.15立方公尺、氣1.58萬立方公尺。這次新探勘出的石油及天然氣資源代表四川盆地發現新的億噸級原油資源儲存，也改變四川盆地頁岩油資源以天然氣為主的格局。

《光明網》報導，據統計，2022年，四川盆地的油氣產量排名全國第三，但原油產量僅為11.9萬噸。興頁9井試獲高產頁岩油氣，其目的層埋藏淺、具有較好的經濟開發效益。

大陸中石化佈局四川盆地頁岩油氣探勘多年，還結合高校、科研院所等專業團隊投入，在前期認為難以發現油氣的地區勘探部署，最終在「興頁9井」取得突破，實現四川盆地侏羅系頁岩油氣勘探突破。

興頁9井水平段長2公里，優質頁岩鑽遇率100%，代表中石化陸相頁岩工程工藝技術取得突破性進展。此外，大陸頁岩油多個探區也傳來捷報，包括大陸首個陸相斷陷盆地頁岩油國家級示範區「勝利濟陽陸相斷陷湖盆頁岩油國家級示範區」在多個窪陷及層系獲得高產油流；蘇北盆地相繼在溱潼、高郵、海安凹陷相繼打出高產井，形成又一個億噸規模頁岩油資源寶地。