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大陸 大陸焦點 特派現場

10萬粉網紅被警逮捕！「挺5月孕肚」舉牌徵有錢男友…真相大反轉

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一名女子近日引發眾多網友關注，她自稱年齡32歲，但已經懷孕5個月，現在要為孩子找個爸，於是在街頭舉看板相親。她開出條件，男方一定要月薪2萬人民幣（約新台幣8.7萬元）以上，她才看得上眼。最後，該女子身分被挖出，是一名粉絲超過10萬的網紅。

據《上游新聞》報導，1月8日下午，一條「女子挺5個月孕肚徵婚」的短影音衝上熱搜。

影片中，一名妝容精緻的長髮女子挺著「孕肚」在公園內徵婚，手裡還舉著一張紙。紙上寫著：32歲，未婚，無房無車，懷孕5個月。要求：男生有車有房，月薪2萬+，能對我好，能視孩子如幾（己）出的。

這一奇特的徵婚條件引來眾多人詢問，但女子的奇葩言論引發熱議，「低於2萬（人民幣，下同）的不考慮，7、8千的以後連孩子都養不起」、「你真的愛我的話，你就不用在乎娃兒是不是你的……」、「你願不願意給娃兒當老漢？」。

許多網友留言質疑女生懷孕的真實性，認為是自媒體炒作，「為了流量毫無底線可言」、「自媒體要加強監管」、「毀三觀」、「粗俗」、「嘩眾取寵」。

▲▼女子挺5個月孕肚征婚？重慶警方通報。（圖／翻攝自影片）

▲女子挺5個月孕肚征婚。（圖／翻攝自影片）

根據資料顯示，「陳四歲」此前是一名從事餐飲美食的博主，從去年至今做過十多場直播，全網粉絲超過10萬，IP顯示地址是重慶。

在她作品下方，不少網友留言詢問她是否真的懷孕，「陳四歲」並沒有直接回應。不過，從她關聯的情感博主「小丸子」帳號中，可以看到2023年10月13日發布的短影音中，「陳四歲」和「小丸子」同時出現，影片中，「陳四歲」腹部平坦，和1月8日影片中的「孕肚」形象有所差距。

當天晚上，重慶市互聯網違法和不良資訊舉報中心官方帳號「重慶闢謠」以「女子挺5個月孕肚徵婚？假的，別信！」為題發布闢謠資訊稱，「經核實，有關視影片內容事故不實資訊，相關部門正在調查處理，將依法依規予以查處。」1月9日，網信部門要求平台依法依約關閉帳號。

今天上午，重慶市公安局江北區分局官方微博發布通報，經查，該女子陳某（女，33歲，暫住江北區，系自媒體博主）為吸引流量、博取關注，網購假孕肚道具，喬裝孕婦自導自演相親場景，製作有違公序良俗的影片發布到網路平台，造成不良社會影響。目前，陳某已被警方依法給予行政拘留處罰。

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