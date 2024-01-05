生日視訊後消失！爸苦尋20天後等來屍體…24歲愛女遭「鄰居殘殺」

▲24歲余姓女子被鄰居入室搶劫殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶近日發生一起恐怖劫殺案，引發大陸全網熱議。一名24歲正妹在晚上返回租屋後失聯，經過警方調查，證實遭25歲鄰居入室搶劫並被殺害。據悉，案發前一天還是死者的生日，她曾與父親視訊聊天，沒想到就是父女的最後一面。目前，凶手已被逮捕，此案尚在進一步偵辦中。

據《大風新聞》報導，死者余女的父親說，2023年7月，女兒大學本科畢業後在重慶上班，事發前居住在重慶南岸區「江南水岸」公租房。

他說，12月11日是女兒的生日，當晚還和她視訊聊天，沒有發現任何異常，「過了幾天我給她打電話，打通了沒人接，打微信語音電話被掛斷，但發微信還能正常回覆。」

父親稱，在微信上問女兒為何不接電話，回覆說工作太忙，不方便。晚上時分，父親又打電話給女兒，還是不接，他感到有點不對勁，開始四處尋找女兒的下落。

「余女的妹妹在重慶市區讀書，有她房間的鑰匙」，父親說，12月20日，他叫姪女到余女妹妹那裡拿鑰匙去看看情況，結果發現余女房子裡面沒有人，房間裡顯得有些凌亂，床單和一個枕頭外套等不見了，「12月21日凌晨，我們向當地長生橋派出所報警求助。」

父親表示，後來他們通過監視器發現，12月12日晚上8時左右，女兒回到租房後再也沒有出來過，「當時我們懷疑她可能被人控制了。」

2024年1月2日中午，父母被通知到南岸區長生橋派出所，警方告訴他們說，女兒已經遇害，嫌犯也被抓住了。夫妻倆驚聞噩耗，痛不欲生。

1月4日晚上7時左右，重慶南岸警方發布警情通報稱，2023年12月21日，他們接到群眾報警稱，一直聯繫不上24歲的女兒余女，警方經調查，發現余女已不幸遇害，嫌犯是25歲的重慶彭水縣代姓男子。

經審訊，代男交代稱，12月12日晚上他敲門進入余女家中搶劫，後來將她殺害。