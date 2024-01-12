回家車票都買好！大一妹追劇「聲音開太大」被駡　3hrs後宿舍墜亡

▲事發地。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一張內容為「重慶三峽職業學院大一女生自殺墜樓身亡」的圖片1月10日在網路上流傳。這張圖片中的文章稱該名女生疑遭同寢室舍友辱罵，於1月8日凌晨2時從宿舍大樓墜樓身亡。重慶三峽職業學院黨委宣傳部工作人員表示，經過公安機關認定該名女生是自殺，學校內部也成立調查小組正在調查此事。

據《縱覽新聞》報導，網路上流傳的一張圖片內容疑似墜落女生家屬自述。其稱，2024年1月8日凌晨2點，女兒小楠（化名）在重慶三峽職業學院宿舍樓墜樓身亡，聽說是前一晚11點左右遭到同寢室其他班級學生辱罵，一直哭泣到凌晨2點突然墜樓。

文中稱，小楠2023年9月剛入學，是三峽職業學院動物醫學專業的一名學生，從小到大一向待人有禮貌，性格溫和，並且已經買好了1月18日回家的車票，沒想到突然離開。

另有網傳圖文顯示，疑似小楠舍友曾對此事進行回應稱，小楠墜樓前曾因追劇時電腦播放聲音問題與舍友產生矛盾，發生了口角，小楠和其他5名舍友均不是同一個班，先前就因作息不同累積了一些小矛盾。

1月11日，重慶三峽職業學院黨委宣傳部工作人員證實確有此事，當地警方已經介入調查，明確屬於自殺，學院內部也成立了調查小組進行調查。對於網傳小楠與舍友發生矛盾的說法，她稱自己只是一名工作人員，但具體情況她並不清楚。

重慶市教育委員會工作人員表示，相應的情況教委會在處理後會回應，可以關注該教委官方發布的訊息。

公開資料顯示，重慶三峽職業學院是由重慶市政府舉辦、重慶市教委主管的全日制普通公辦高等院校。學院創立於1936年，2003年由重慶市萬縣農業學校和重慶三峽農業機械學校合併組成。學院坐落在重慶市萬州區，佔地800餘畝，擁有龍寶和沙龍兩個校區。

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