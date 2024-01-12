85歲阿北「我的家在哪裡？」　屏東警比他還熟...秒護送回家

▲屏東警分局崇蘭派出所警員陳政瑜及劉彥亨送董姓阿伯返家 。（圖／記者陳崑福翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

屏東市董姓阿伯步履蹣跚走在馬路中央，民眾擔心發生危險，詢問住處，他反問「我的家到底是在哪裡？」民眾只好帶他到派出所求助，警方一看他經常在派出所附近散步，知道他住處，以巡邏車載他返家，讓家人非常感激。

屏東警分局崇蘭派出所警員陳政瑜及劉彥亨擔服備勤勤務時，一名熱心民眾帶著一名迷途老翁走進派出所尋求協助；表示在屏東市勝利路段看見阿伯步履蹣跚走在路中央，上前詢問後卻得到「我的家到底是在哪裡？」的答案，於是帶著他到崇蘭派出所求助。

由於阿伯經常在派出所周邊散步，因此員警一見，即知他姓董，已86歲，並知道其住處，在安撫他慌張的情緒之後，駕駛巡邏車順利平安地將其護送返家。

他的妻子看見員警平安將先生送回家，雙手合十頻頻致謝，其表示老公獨自徒步外出好幾個小時，心裡十分焦急，非常擔心他的安危，慶幸有熱心民眾及警方協助，才能讓他迅速安全返家。

分局長蔡培元呼籲，家中如有容易走失之年長者，應於其衣物或身上配件，留下有足以辨識資料(如名牌或名條)及聯絡之電話，或至本分局偵查隊製作指紋建檔，以防不慎走失時，得以迅速聯繫到家人，讓長者能平安回家。