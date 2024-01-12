女兒身心障礙婿入獄！男屠宰場工作「苦養3孫」　潮州警出手協助

▲潮州警分局竹田分駐所連絡善心人士助弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在屠宰場工作的屏東縣包姓男子因女兒患病，女婿入獄，必須扶養分別就讀國中小的孫子；另患有糖尿病的劉姓婦人靠清潔工作支付醫療及女兒生活支出，生活困頓，潮州警分局員警獲悉，連絡轄內善心人士捐助，幫助他們暫度難關。

潮州警分局竹田派出所落實推動社區警政，積極關懷轄內弱勢民眾，所長賀修俊與警員吳毅翔日前接連獲悉轄區有經濟弱勢家庭，警方立即連繫轄區善心人士該情事後便欣然答應提供物資，並與警方共同將生活物資分送至轄區弱勢家庭。



其中68歲包姓男子，因女兒本身患身心障礙問題，女婿因案入監，目前由其獨自扶養三名分別為就讀國中及國小外孫，生活所需均靠包女在屠宰場工作維生；另一68歲劉姓女子目前獨自扶養19歲女兒，她本身患有先天性糖尿疾病需長期治療，生活所需均靠劉民從事清潔工維生，兩家庭生活陷入艱難，雖然僅贈送日常民生物資，但溫暖的善舉也讓收到物資的家庭備感溫馨。

潮州分局長林明波表示，警察工作深入社會角落，平日除了維護治安與交通工作外，也融入地方居民的生活，瞭解社區居民所需，結合民間力量關懷弱勢慰問寒冬送暖，讓社福資源及時伸出援手，期盼警方與社會一同成為經濟弱勢家庭的安全避風港。