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亡夫葬禮上陌生女子哭喊「為何丟下我」　人妻驚覺被綠崩潰吐了

▲▼棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲日本人妻在丈夫喪禮上才發現遭到背叛。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本一名人妻為驟逝的丈夫舉辦葬禮，守靈夜卻有一名20多歲陌生女子現身，緊緊抱住棺材哭喊「你怎麼丟下我走了？」她內心警鈴大作，上前詢問才知道，對方竟是先生的長期外遇對象，當場情緒崩潰，奔進廁所嘔吐。

46歲人妻向日媒「All About」透露，自己與丈夫是大學同學，工作3年後結婚並生下2個兒子，儘管夫妻倆在成家立業後都仍待在職場，但先生不論帶小孩或做家事都非常積極主動，甚至因為個性比較溫柔，與小孩更為親近。結婚20年以來，兩人周末總是膩在一起，平日晚間也經常出門約會，一直是彼此最親密的戀人及摯友。

未料，丈夫上班途中突然在車站倒下，緊急送醫後被診斷出腦溢血，搶救數日後宣告不治。人妻頓失此生摯愛，忍痛替亡夫處理後事，如今卻得知自己遭到背叛，內心實在無法接受。

人妻詢問後得知，丈夫是在公司認識這名27歲兼職女員工，發生婚外情後還欺騙對方「再過5年就結婚」，情婦也深信2人真心相愛，「雖然難以置信，但她給我看了手機，裡面有她與丈夫的恩愛訊息。我感覺很不舒服，忍不住跑進廁所吐了。」

最後，情婦在道歉鞠躬後離去，不久後也辭掉兼職工作。不過，人妻一直無法諒解丈夫的背叛，依然感覺到深深的憤怒與悲痛，但也無奈來不及追問或釐清一切。如今，她只期盼能讓時間撫平傷痛，並且持續為工作與家庭努力生活。

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