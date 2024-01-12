快訊／東京旅館1男挾持女人質　與警方僵持中

記者王佩翊／編譯

日本東京都台東區JR鶯谷車站附近的一間旅館發生人質遭挾持的事件，警方接獲通報後趕往現場，過程中多次要求嫌犯開門被拒，雙方仍持續僵持中。根據通報，嫌犯為男性，疑似持有刀具，且人質為女性。

根據《朝日電視台》報導，距離JR鶯谷車站約100公尺的事發旅館工作人員12日上午8時15分左右向警方通報稱，「客房內傳來男女的劇烈爭吵聲。」嫌犯與人質所在的客房位於旅館的4樓，警方到場後要求犯人開門，對方雖有回應但拒絕開門。

根據聲音判斷，嫌犯為男性，而被挾持的人質則為女性。目前有多名警察在現場說服嫌犯開門，但雙方仍在僵持中。警方懷疑，男子可能持有兇器，因此不敢大意。

另一方面，旅館所在建築物為複合式大樓，除了旅館外還有一間影音出租店。警方目前已經包圍該棟大樓。