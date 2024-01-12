決戰2024／立委參選名單總整理　309人爭搶區域73席

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選剩下不到24小時，將選出113位立法委員，包括區域立法委員73人、全國不分區及僑居國外國民立法委員34人、平地原住民及山地原住民立法委員各3人。此次選舉政黨票的部分，包括藍綠白之內，共有16個政黨參選，而區域立委也有許多小黨投入選戰，最終立法院立委席次將如何變動引來各界關注。《ETtoday新聞雲》整理出立委參選名單，帶您快速了解。

區域立委名單

台北市

第1選區（北投、士林）

1號｜吳思瑤｜民主進步黨

2號｜張斯綱｜中國國民黨

3號｜賴宗育｜人民民主黨

4號｜侯漢廷｜無黨籍

5號｜張臺勝｜人民最大黨

6號｜胡金城｜人民最大黨

7號｜許盛鋒｜無黨籍

8號｜陳執中｜台灣雙語無法黨

第2選區（大同、士林）

1號｜熊嘉玲｜制度救世島

2號｜何梅娟｜人民最大黨

3號｜王世堅｜民主進步黨

4號｜郭啟源｜中華統一促進黨

5號｜游淑慧｜中國國民黨

第3選區（中山、北松山）

1號｜余新造｜人民最大黨

2號｜陳源發｜無黨籍

3號｜謝佩芬｜民主進步黨

4號｜高士恩｜制度救世島

5號｜王鴻薇｜中國國民黨

6號｜楊時睿｜台灣維新

7號｜陳一郎｜台灣雙語無法黨

第4選區（內湖、南港）

1號｜李彥秀｜中國國民黨

2號｜吳欣岱｜台灣基進黨

3號｜高嘉瑜｜民主進步黨

4號｜黃啟彬｜制度救世島

5號｜林秋彤｜台灣整復師聯盟工黨

第5選區（萬華、中正）

1號｜鍾小平｜中國國民黨

2號｜陳燕玉｜無黨籍

3號｜許敬民｜合一行動聯盟

4號｜林志成｜無黨籍

5號｜于美人｜無黨籍（自稱萬中選一黨）

6號｜蘇諍｜經濟黨

7號｜吳沛憶｜民主進步黨

8號｜孫智麗｜無黨籍

9號｜張華特｜台灣麻將最大黨

10號｜李慧曦｜司法改革黨

第6選區（大安區）

1號｜張雪卿｜制度救世島

2號｜苗博雅｜社會民主黨

3號｜崔建章｜台灣雙語無法黨

4號｜羅智強｜中國國民黨

5號｜朱翊銘｜台灣維新

第7選區（信義、南松山）

1號｜李承龍｜中華愛國同心黨

2號｜徐巧芯｜中國國民黨

3號｜羅丹｜台灣維新

4號｜陳韋安｜無黨籍

5號｜許淑華｜民主進步黨

第8選區（文山、中正）

1號｜劉佩玲｜台灣維新

2號｜賴士葆｜中國國民黨

3號｜王閔生｜民主進步黨

4號｜賴宣任｜小民參政歐巴桑聯盟

5號｜夏萬浪｜無黨籍

6號｜張其祿｜台灣民眾黨

7號｜張維學｜無黨籍

8號｜胡之壯｜興中同盟會

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新北市

第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）

1號｜徐百弟｜台灣維新

2號｜何博文｜民主進步黨

3號｜游清池｜制度救世島

4號｜洪孟楷｜中國國民黨

5號｜翁藤原｜中華統一促進黨

第2選區（五股、蘆洲、三重）

1號｜林淑芬｜民主進步黨

2號｜何淯笙｜中華統一促進黨

3號｜李有宜｜台灣民眾黨

第3選區（三重）

1號｜蔡明堂｜中國國民黨

2號｜蘇卿彥｜無黨籍

3號｜李坤城｜民主進步黨

4號｜陳東雲｜無黨籍

第4選區（新莊）

1號｜洪懿馥｜無黨籍

2號｜吳秉叡｜民主進步黨

3號｜蘇輝湟｜無黨籍

4號｜蔣欣璋｜中國國民黨

5號｜邱吉均｜制度救世島

第5選區（樹林、鶯歌、新莊）

1號｜蘇巧慧｜民主進步黨

2號｜洪佳君｜中國國民黨

第6選區（板橋）

1號｜黃淑珍｜司法改革黨

2號｜林國春｜中國國民黨

3號｜張宏陸｜民主進步黨

第7選區（板橋）

1號｜葉元之｜中國國民黨

2號｜羅致政｜民主進步黨

3號｜劉書婷｜小民參政歐巴桑聯盟

第8選區（中和）

1號｜吳崢｜民主進步黨

2號｜邱臣遠｜台灣民眾黨

3號｜張智倫｜中國國民黨

第9選區（永和、中和）

1號｜林德福｜中國國民黨

2號｜莊銘淵｜民主進步黨

3號｜陳愷寧｜台灣維新

第10選區（土城、三峽）

1號｜孟藹倫｜人民最大黨

2號｜袁興｜復康聯盟黨

3號｜吳琪銘｜民主進步黨

4號｜林金結｜中國國民黨

第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）

1號｜羅明才｜中國國民黨

2號｜鄭添泉｜無黨籍

3號｜魏趨安｜制度救世島

4號｜張家榛｜人民最大黨

5號｜陳聖｜中華婦女黨

6號｜曾柏瑜｜民主進步黨

第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）

1號｜黃瑞傳｜無黨籍

2號｜楊木火｜無黨籍

3號｜李佳蒨｜台灣雙語無法黨

4號｜陳長志｜台灣維新

5號｜賴品妤｜民主進步黨

6號｜廖先翔｜中國國民黨

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基隆市

1號｜邱紹祐｜家庭基本收入

2號｜黃傑陽｜無黨籍

3號｜謝海菁｜小民參政歐巴桑聯盟

4號｜王醒之｜無黨籍

5號｜林沛祥｜中國國民黨

6號｜鄭文婷｜民主進步黨

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桃園市

第1選區（蘆竹、龜山、桃園區）

1號｜馬治薇｜無黨籍

2號｜鄭運鵬｜民主進步黨

3號｜牛煦庭｜中國國民黨

第2選區（楊梅、新屋、觀音、大園）

1號｜黃世杰｜民主進步黨

2號｜陳志豪｜中華統一促進黨

3號｜王思玟｜無黨籍

4號｜涂權吉｜中國國民黨

第3選區（中壢）

1號｜戴浙｜制度救世島

2號｜游智彬｜新黨

3號｜魯明哲｜中國國民黨

4號｜徐鶯慈｜小民參政歐巴桑聯盟

5號｜彭俊豪｜民主進步黨

第4選區（桃園區）

1號｜范綱祥｜民主進步黨

2號｜甘乃迪｜台灣國民黨

3號｜萬美玲｜中國國民黨

4號｜黃明莉｜無黨籍

第5選區（平鎮、龍潭）

1號｜劉仁照｜民主進步黨

2號｜呂玉玲｜中國國民黨

3號｜賴香伶｜台灣民眾黨

4號｜易乃文｜司法改革黨

第6選區（八德、大溪、復興、中壢）

1號｜葉堂宇｜無黨籍

2號｜趙正宇｜無黨籍

3號｜李慕妍｜台灣民眾黨

4號｜邱若華｜中國國民黨

5號｜翁紹庭｜人民最大黨

6號｜劉睿宸｜復康聯盟黨

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新竹市

1號｜趙福龍｜制度救世島

2號｜楊清華｜司法改革黨

3號｜柯美蘭｜無黨籍

4號｜王榮德｜無黨籍

5號｜林志潔｜民主進步黨

6號｜邱顯智｜時代力量

7號｜鄭正鈐｜中國國民黨

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新竹縣

第1選區（新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北市西部）

1號｜劉復嵐｜台灣維新

2號｜徐欣瑩｜中國國民黨

3號｜劉台穠｜小民參政歐巴桑聯盟

4號｜余筱菁｜台灣綠黨

5號｜詹紀緹｜民主進步黨

第2選區（竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰、竹北市東部）

1號｜王婉諭｜時代力量

2號｜曾聖凱｜民主進步黨

3號｜林思銘｜中國國民黨

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苗栗縣

第1選區（竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡）

1號｜康世明｜民主進步黨

2號｜陳超明｜無黨籍

第2選區（頭份、三灣、南庄、苗栗市、頭屋、獅潭、公館、大湖、泰安、卓蘭）

1號｜邱鎮軍｜中國國民黨

2號｜曾玟學｜無黨籍

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台中市

第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）

1號｜蔡壁如｜台灣民眾黨

2號｜賴信全｜無黨籍

3號｜劉燈鐘｜無黨籍

4號｜蔡其昌｜民主進步黨

第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）

1號｜顏寬恒｜中國國民黨

2號｜林靜儀｜民主進步黨

3號｜洪麗華｜司法正義黨

4號｜紀銘修｜無黨籍

第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）

1號｜張烱春｜司法改革黨

2號｜謝子涵｜民主進步黨

3號｜楊瓊瓔｜中國國民黨

第4選區（西屯、南屯）

1號｜張廖萬堅｜民主進步黨

2號｜廖偉翔｜中國國民黨

3號｜林中翊｜台灣雙語無法黨

4號｜陳志彬｜無黨籍

5號｜李海碩｜台灣雙語無法黨

第5選區（北屯、北區）

1號｜彭振芳｜司法改革黨

2號｜蔡善雯｜小民參政歐巴桑聯盟

3號｜陳維新｜無黨籍

4號｜黃健豪｜中國國民黨

5號｜苗豐隆｜無黨籍

6號｜謝旻汎｜台灣雙語無法黨

7號｜莊競程｜民主進步黨

8號｜林澤培｜中華統一促進黨

第6選區（東區、南區、中區、西區）

1號｜羅廷瑋｜中國國民黨

2號｜紀文清｜無黨籍

3號｜賀姿華｜無黨籍

4號｜江肇國｜民主進步黨

5號｜黃千庭｜中華統一促進黨

第7選區（太平、大里）

1號｜林家興｜中國國民黨

2號｜何欣純｜民主進步黨

3號｜林振東｜司法改革黨

第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）

1號｜江啟臣｜中國國民黨

2號｜謝志忠｜民主進步黨

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彰化縣

第1選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水）

1號｜陳秀寳｜民主進步黨

2號｜蘇群傑｜無黨籍

3號｜阮厚爵｜中國國民黨

第2選區（彰化市、花壇、芬園）

1號｜黃秀芳｜民主進步黨

2號｜楊曜聰｜中國國民黨

第3選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州）

1號｜洪建興｜無黨籍

2號｜謝衣鳯｜中國國民黨

3號｜吳音寧｜民主進步黨

4號｜桂麗娜｜中華統一促進黨

第4選區（大村、員林、永靖、社頭、田尾、田中、二水）

1號｜鄭錫懋｜台灣雙語無法黨

2號｜鄭俊雄｜中國國民黨

3號｜陳素月｜民主進步黨

4號｜蔡念諶｜中華文化共和黨

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南投縣

第1選區（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）

1號｜馬文君｜中國國民黨

2號｜許文忠｜勞動黨

3號｜蔡銘軒｜民主進步黨

4號｜李圓恩｜小民參政歐巴桑聯盟

5號｜林金潭｜無黨籍

第2選區（南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）

1號｜陳癸佑｜無黨籍

2號｜蔡培慧｜民主進步黨

3號｜游顥｜中國國民黨

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雲林縣

第1選區（麥寮、台西、東勢、褒忠、土庫、虎尾、四湖、元長、口湖、水林、北港）

1號｜郭炳宏｜中華統一促進黨

2號｜吳炳輝｜無黨籍

3號｜蘇治芬｜民主進步黨

4號｜李昭儀｜台灣革命黨

5號｜丁學忠｜中國國民黨

6號｜陳俊龍｜無黨籍

第2選區（崙背、二崙、西螺、莿桐、林內、斗六、大埤、斗南、古坑）

1號｜劉建國｜民主進步黨

2號｜邱良閱｜中國國民黨

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嘉義市

1號｜王美惠｜民主進步黨

2號｜簡明廉｜無黨籍

3號｜陳玥妗｜小民參政歐巴桑聯盟

4號｜林智勲｜台灣雙語無法黨

5號｜張秀華｜中國國民黨

6號｜蔡松益｜復康聯盟黨

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嘉義縣

第1選區（六腳、東石、朴子、太保、布袋、義竹、鹿草、水上）

1號｜詹琬蓁｜中國國民黨

2號｜蔡易餘｜民主進步黨

第2選區（溪口、大林、梅山、新港、民雄、竹崎、中埔、番路、阿里山、大埔）

1號｜廖昱婧｜無黨籍

2號｜簡銘傑｜制度救世島

3號｜林國慶｜無黨籍

4號｜黃一哲｜台灣維新

5號｜陳冠廷｜民主進步黨

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台南市

第1選區（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲）

1號｜魏耀乾｜無黨籍

2號｜林芳竹｜中華統一促進黨

3號｜賴惠員｜民主進步黨

4號｜周宏昌｜中國國民黨

5號｜蔡承攸｜復康聯盟黨

6號｜侯陸太｜無黨籍

第2選區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）

1號｜陳昆和｜無黨籍

2號｜郭國文｜民主進步黨

3號｜詹秋嫻｜人民最大黨

第3選區（安南、北區）

1號｜姚正玉｜中國國民黨

2號｜陳亭妃｜民主進步黨

第4選區（新市、永康、新化）

1號｜劉清田｜司法改革黨

2號｜林宜瑾｜民主進步黨

3號｜李全教｜無黨籍

第5選區（安平、中西區、南區、東區）

1號｜蕭燐洪｜台灣雙語無法黨

2號｜林俊憲｜民主進步黨

第6選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區）

1號｜王定宇｜民主進步黨

2號｜陳永和｜無黨籍

3號｜陳以信｜中國國民黨

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高雄市

第1選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹、大社）

1號｜林義迪｜無黨籍

2號｜曾尹儷｜台灣民眾黨

3號｜劉承智｜人民最大黨

4號｜邱議瑩｜民主進步黨

第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）

1號｜曹桓榮｜中國國民黨

2號｜邱志偉｜民主進步黨

第3選區（左營、楠梓）

1號｜郭璽｜台灣麻將最大黨

2號｜陳銓霖｜無黨籍

3號｜李眉蓁｜中國國民黨

4號｜李柏毅｜民主進步黨

5號｜張正達｜無黨籍

第4選區（仁武、鳥松、大寮、林園）

1號｜林岱樺｜民主進步黨

2號｜陳若翠｜中國國民黨

第5選區（三民、苓雅）

1號｜楊椒喬｜無黨籍

2號｜李昆澤｜民主進步黨

3號｜張芳愉｜小民參政歐巴桑聯盟

4號｜黃柏霖｜中國國民黨

第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）

1號｜郭倍宏｜喜樂島聯盟

2號｜黃捷｜民主進步黨

3號｜陳美雅｜中國國民黨

第7選區（鳳山）

1號｜洪啟修｜無黨

2號｜王和平統一｜司法改革黨

3號｜鍾易仲｜中國國民黨

4號｜許智傑｜民主進步黨

第8選區（旗津、前鎮、小港）

1號｜李政憲｜司法改革黨

2號｜李明璇｜中國國民黨

3號｜賴瑞隆｜民主進步黨

4號｜湛秀英｜勞動黨

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屏東縣

第1選區（里港、高樹、三地門、霧台、九如、鹽埔、長治、內埔、瑪家、屏東市、麟洛）

1號｜曾鈺庭｜無黨籍

2號｜鍾佳濱｜民主進步黨

3號｜蔣月惠｜無黨籍

4號｜張庭源｜台灣維新

5號｜李孟翰｜中華統一促進黨

6號｜黃明賢｜中國國民黨

第2選區（萬丹、泰武、竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球）

1號｜吳媚宮｜中華聯合黨

2號｜何秋葺｜人民最大黨

3號｜徐富癸｜民主進步黨

4號｜蘇孟淳｜無黨籍

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宜蘭縣

1號｜陳俊宇｜民主進步黨

2號｜林錦坤｜無黨籍

3號｜邱介勲｜制度救世島

4號｜陳琬惠｜台灣民眾黨

5號｜林意評｜台灣基進

6號｜黃琤婷｜中國國民黨

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花蓮縣

1號｜許願神｜無黨籍

2號｜張美慧｜民主進步黨

3號｜傅崐萁｜中國國民黨

4號｜周玉梅｜制度救世島

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台東縣

1號｜賴坤成｜民主進步黨

2號｜黃婉茹｜小民參政歐巴桑聯盟

3號｜許瑞貴｜無黨籍

4號｜陳長宏｜無黨籍

5號｜黃建賓｜中國國民黨

6號｜劉櫂豪｜無黨籍

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澎湖縣

1號｜楊曜｜民主進步黨

2號｜吳政杰｜中國國民黨

3號｜陳慧娟｜無黨籍

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金門縣

1號｜洪和成｜無黨籍

2號｜陳玉珍｜中國國民黨

3號｜尚文凱｜台灣民眾黨

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連江縣

1號｜李問｜民主進步黨

2號｜曹爾凱｜台灣民眾黨

3號｜陳雪生｜中國國民黨

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平地原住民立委名單

1號｜高美珠｜無黨籍

2號｜陳瑩｜民主進步黨

3號｜陳國榮｜台灣維新

4號｜陳政宗｜無黨籍

5號｜忠仁．達祿斯｜無黨籍

6號｜吳建智咖啡哥｜無黨籍

7號｜黃仁｜中國國民黨

8號｜米甘幹．理佛克｜新黨

9號｜鄭天財Sra．Kacaw｜中國國民黨

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山地原住民立委名單

1號林世偉｜無黨

2號李我要單列族名我的布農族名字是SavungazValincinan｜無黨

3號盧縣一｜中國國民黨

4號林果｜無黨

5號張子孝｜無黨

6號胡黃廣文｜台灣民眾黨

7號高畹芯｜司法改革黨

8號高金素梅｜無黨

9號孔文吉｜中國國民黨

10號伍麗華Saidhai．Tahovecahe｜民主進步黨

不分區立委參選名單

1號｜小民參政歐巴桑聯盟（3人）

1.高芸婷

2.林詩涵

3.閔柏陵

2號｜台灣綠黨（8人）

1.鍾寶珠

2.李菁琪

3.黃柔嘉

4.吳伊婷

5.希婻·瑪飛洑

6.林莉棻

7.黃慧芬

8.張竹芩

3號｜台灣雙語無法黨（2人）

1.陳亭諭

2.蕭文乾

4號｜台灣基進（7人）

1.史惟筑

2.陳奕齊

3.黃楓茹

4.陳君愷

5.楊佩樺

6.黃馨瑩

7.徐煊博

5號｜中華統一促進黨（4人）

1.丁炳仁

2.黃妙如

3.肖云霞

4.張安樂

6號｜民進黨（34人）

1.林月琴

2.沈伯洋

3.張雅琳

4.洪申翰

5.羅美玲

6.游錫堃

7.范雲

8.柯建銘

9.沈發惠

10.莊瑞雄

11.林楚茵

12.郭昱晴

13.王正旭

14.王義川

15.陳培瑜

16.陳俊翰

17.張秀君

18.黃奕睿

19.孫一信

20.吳祥榮

21.陳慧君 Mulas·Ismahasan

22.柯富揚

23.劉柏君

24.石明謹

25.曾美玲

26.黃真瑋

27.曾湘樺

28.鄭力嘉

29.陳右欣

30.余宛如

31.許菡芸

32.周威佑

33.廖韶吟

34.蔡宜文

7號｜ 制度救世島（5人）

1.林麗容

2.石人仁

3.張怡菁

4.古文發

5.黃千明

8號｜時代力量（8人）

1.林依瑩

2.王寶萱

3.宋國鼎

4.江盛

5.陳泰源

6.陳昱安

7.余佳蒨

8.鄭侑青

9號｜國民黨（34人）

1.韓國瑜

2.柯志恩

3.葛如鈞

4.翁曉玲

5.陳菁徽

6.吳宗憲

7.林倩綺

8.陳永康

9.許宇甄

10.謝龍介

11.蘇清泉

12.張嘉郡

13.王育敏

14.蔡明忠

15.吳亮儀

16.李玉蟬

17.李霞

18.楊應超

19.徐弘庭

20.鍾沛君

21.江怡臻

22.簡榮宗

23.田長沛

24.沈采穎

25.林瓊嘉

26.陳克威

27.邱一峰

28.廖怡琇

29.李縉穎

30.李茂芊

31.丁瑀

32.楊智伃

33.何嘉霖

34.康晉瑜

10號｜ 司法改革黨（9人）

1.戴翊如

2.張靜

3.李柏融

4.尤瑞敏

5.賴伯琦

6.吳振橐

7.晏揚清

8.許韶珍

9.楊啓珊

11號｜新黨（8人）

1.王建煊

2.仉桂美

3.吳成典

4.賀樺

5.林易陞

6.陳麗玲

7.戴德滿

8.王子芩

12號｜民眾黨（34人）

1.黃珊珊

2.黃國昌

3.陳昭姿

4.吳春城

5.麥玉珍

6.林國成

7.林憶君

8.張啓楷

9.劉書彬

10.洪毓祥

11.蔡春綢

12.王安祥

13.邱慧洳

14.陳清龍

15.李貞秀

16.許忠信

17.徐瑞希

18.楊弘意

19.陳智菡

20.莊貽量

21.林筱淇

22.蔡豐州

23.張雪如

24.湯宏正

25.林淑芬

26.梁明輝

27.廖維欣

28.馮啟彥

29.林子宇

30.張清俊

31.林治華

32.李家豪

33.邱于珊

34.周榆修

13號｜台灣維新（3人）

1.蘇煥智

2.劉亦恩

3.江映瑤

14號｜親民黨（10人）

1.李桐豪

2.陳怡潔

3.曲兆祥

4.何偉真

5.簡泰河

6.藍志玟

7.吳建德

8.黎淑慧

9.孫信君

10.黎建南

15號｜人民最大黨（2人）

1.林東雄

2.賴方靜靜

16號｜台灣團結聯盟（6人）

1.周倪安

2.劉一德

3.歐陽瑞蓮

4.王思棠

5.張登凱

6.吳家慶