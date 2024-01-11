　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國稱破解「蘋果AirDrop技術」　可查出誰散布不當訊息

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲中國稱破解蘋果「AirDrop技術」。（圖／CFP）

文／中央社

北京市司法局日前表示，有機構破解了蘋果手機的AirDrop匿名溯源技術，可防止「不當言論傳播和潛在惡劣影響」。外界擔憂，這代表當局能快速鎖定發送者的手機號及電子郵箱，使不同意見者被打壓迫害的可能性大增。

澎湃新聞日前報導，北京市司法局微信公眾號「京司觀瀾」8日發表文章說，「北京網神洞鑑司法鑑定所」對手機「隔空投送」傳播不當訊息案件的司法鑑定，突破了AirDrop匿名溯源的技術難題，提升了案件偵破的效率和準確性，防止了「不當言論的進一步傳播和潛在的惡劣影響」。

文章聲稱，有一些「有惡意目的的人」，利用AirDrop功能傳輸「非法」圖片、影片、錄音等文件，如在地鐵、大眾運輸、商城等人員密集場所，非法向附近公眾投送和傳播「不良信息」等。

▲。（圖／CFP）

▲也有人表示，為什麼AirDrop只有在中國被視為有問題。（圖／CFP）

這篇文章說，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已經有部分網友開始效仿這種行為，因此「需儘快找出發送源並確定其身分，以避免惡劣影響」。經過從接收者iPhone手機中「深挖線索，層層剖析」，這家機構詳細分析了接受端和發送端的相關設備，「有效幫助」警方確定「多名涉案嫌疑人」。

蘋果的AirDrop功能由於可在沒有網路的情況下，向附近的蘋果設備發送內容，其他人無法查看。因此在2019年香港「反送中」運動中，常被示威者廣泛使用。2022年10月北京四通橋事件發生後，不少人試圖在公共場所利用這一功能，傳送橋上掛出的抗議標語和圖片。

但也因此，蘋果在2022年11月中旬對中國iPhone用戶限制了AirDrop功能，在中國發售的iPhone手機，AirDrop被設定為默認關閉，用戶無法設置為對所有人長期開啟，且每次打開時間限定10分鐘，此後自動關閉。此後，中國的iPhone使用者便很難收到陌生人利用這一功能傳來的圖檔等文件。

對於這項「技術突破」，化名「路青」的中國維權人士向自由亞洲電台表示，官方此舉其實是為了恐嚇老百姓的反抗，「嚇唬嚇唬」那些剛出道的維權者，以及剛開始傳播反抗消息、安全意識不牢的年輕人。實際上，這些事情也主要是新人在做。

也有中國民眾上網對此表達不解。有人表示，為什麼AirDrop只有在中國被視為有問題？其他國家都不會；有人則指出，平常手機或錢包掉了報案，警察可能理都不理，怎麼手機傳個檔案就這麼上心（用心）呢。

ET快訊
阿部瑪利亞疑「不知情成小三」！校花模特兒哭訴：為何這樣對我
馮語婷「真實身分謎團」懶人包！　各方說法、人物關係一次搞懂
全裸無頭女屍「血被抽乾」　美13年懸案死者身分揭曉
公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分
網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1／13本來就是台灣人的
台中女活活被夾死！　鄰居：夾1hr才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

中國稱破解「蘋果AirDrop技術」　可查出誰散布不當訊息

陸私校收「午休費」？學生每人1142元　家長怒：學校想錢想瘋了吧

陸查獲7具狼屍蜷曲藏貨車內輪　走私販攜瑪瑙玉石93公斤一同闖關

選後美國擬派非官方代表團訪台　北京警告：不得介選

陸生來台交換傳喊卡　海基會證實：部分學校突暫停

京東物流「無錫001」快遞員退休　「一無所有」進城到「買房買車」

男子疑「牽狗挑釁猴子」開直播！　峨嵋山景區：將依法處理

陸最新高鐵時速可達450公里　2025投用「北京到上海只要2.5小時」

10萬粉網紅被警逮捕！「挺5月孕肚」舉牌徵有錢男友…真相大反轉

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

中國稱破解「蘋果AirDrop技術」　可查出誰散布不當訊息

陸私校收「午休費」？學生每人1142元　家長怒：學校想錢想瘋了吧

陸查獲7具狼屍蜷曲藏貨車內輪　走私販攜瑪瑙玉石93公斤一同闖關

選後美國擬派非官方代表團訪台　北京警告：不得介選

陸生來台交換傳喊卡　海基會證實：部分學校突暫停

京東物流「無錫001」快遞員退休　「一無所有」進城到「買房買車」

男子疑「牽狗挑釁猴子」開直播！　峨嵋山景區：將依法處理

陸最新高鐵時速可達450公里　2025投用「北京到上海只要2.5小時」

10萬粉網紅被警逮捕！「挺5月孕肚」舉牌徵有錢男友…真相大反轉

Global Mall去年營收年增20％　今年目標拚成長1成

公衛文庭訊遭中斷錄音16分鐘　前檢察官點問題嘆：必須推司法改革

站牌遇見浪貓「喵叫衝過來撒嬌」　她想一整夜…奔回原地打包收編

快訊／新北土城烤鴨店火警！客人騎車撞倒瓦斯桶釀禍　2員工燒傷

女遭機械車位夾死「1小時才發現」　高大成：5到10分鐘就致命！

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

愛爾麗醫療集團熱心公益　捐贈救護車提升緊急救護能量護「嘉」人

三重休旅車突衝破圍籬！撞上怪手車頭全毀　駕駛：我恍神

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

1周3次壞壞！老公手機「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：怎麼辦

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

大陸熱門新聞

老闆不發年終員工氣到離職　過2周後悔了

豆漿油條界愛馬仕生意慘！桃園眷村剩4家

9年生8娃！嫩妹一查才知對方已婚…怒討8億撫養費

福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　

上海公園墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」

辣妹網紅被警逮捕！挺5月孕肚舉牌徵有錢男友

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？

16歲少女討扶養費！被親戚們「打到流產」

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

賴清德延續蔡英文路線　國台辦回應

中國留學生因潛在間諜危險　赴加拿大深造被拒

男子為證明車子有問題！花87萬元再買同款

搭男友車驚見女生內褲！她怒分手秒遭求還金手鐲

新冠病毒「舊的不會再來」 科興停產...多公司「疫苗滯銷」轉向

更多熱門

相關新聞

陸最新高鐵時速可達450公里 2025投用「北京到上海只要2.5小時」

陸最新高鐵時速可達450公里 2025投用「北京到上海只要2.5小時」

大陸國鐵集團近日透露，試驗時速突破450公里的最新型列車CR450將於2024年完成樣車製造並進行型式試驗，預計2025年將投入使用。據了解，CR450高速列車的商業運行速度可達到時速400公里，有望一舉成為全球最快的高速列車，代表著未來從北京到上海只需要2.5小時。

蘋果App Store正式開通「微博」帳號！

蘋果App Store正式開通「微博」帳號！

維持蘋果目標價　大摩：看好2024年AI相關發展

維持蘋果目標價　大摩：看好2024年AI相關發展

iPhone 15在中國愈賣愈差！　分析師曝銷量重挫30％

iPhone 15在中國愈賣愈差！　分析師曝銷量重挫30％

蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫

蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫

關鍵字：

北京蘋果AirDrop

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／堂本剛宣布結婚！

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面