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大陸 大陸焦點 特派現場

陸最新高鐵時速可達450公里　2025投用「北京到上海只要2.5小時」

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP）

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國鐵集團近日透露，試驗時速突破450公里的最新型列車CR450將於2024年完成樣車製造並進行型式試驗，預計2025年將投入使用。據了解，CR450高速列車的商業運行速度可達到時速400公里，有望一舉成為全球最快的高速列車，代表著未來從北京到上海只需要2.5小時。

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，當前，中國現有的高鐵列車時速已經可以達到350公里，但CR450高速動車未來具有的450公里實驗運行時速和400公里的商業運行時速，則將再度刷新這一紀錄，有可能將北京到上海之間（中國最繁忙的線路之一）的旅行時間從4個多小時縮短至2.5小時左右。

依照大陸鐵路列車的命名規則，CR450代表設計時速400公里的高速列車。2022年4月，新型復興號高速綜合檢測列車上線運行，該車作為高速動車組新技術驗證平台參與CR450動車組研制先期試驗。

▲大陸高鐵南京站內交會的各班列車次。（圖／CFP）

2022年4月12日，該車實現隧道內單列時速403公里、相對交會時速達806公里；同年4月21日，實現明線上單列時速435公里、相對交會時速達870公里，創造高鐵動車組列車明線和隧道交會速度世界紀錄。

公開資訊顯示，截止2023年年底，大陸鐵路網覆蓋約15.9萬公里，官方計劃在2025年將鐵路網擴大到16.5萬公里，其中，5萬公里是高速鐵路路網系統。
 

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