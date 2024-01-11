陳其邁合體黃捷全力拉抬李柏毅　拿麥親自推薦獲眷村熱情回應

▲陳其邁合體黃捷全力拉抬李柏毅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入倒數48小時，高雄市長陳其邁11日一早和民進黨高雄立委候選人，在賴清德高雄競選總部大會師，隨後和昨晚在高雄號召起機車隊的黃捷，一起為左營楠梓的立委候選人李柏毅站台，拉抬選情。

▲▼陳其邁強調，8席立委「一席都不能掉」的決心。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日在會師記者會中，重申高雄八席立委「一席都不能掉」的決心，他提到過去八年因為蔡英文總統的支持，以及八席民進黨立委在國會替高雄顧預算，高雄成功招商台積電進駐左楠地區，同時捷運四線齊發，治水、再生水、伏流水的開發，都讓高雄有了長足的進步。

▲▼陳其邁車掃合體黃捷，全力拉抬李柏毅。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也批評選戰剩下最後48小時，國民黨候選人對高雄提過任何具體建設，也沒有給出建設高雄的承諾，「假如我們走回頭路，高雄的重大投資會不會被停下來？」

陳其邁說高雄捷運路網計畫還有一條非常重要的捷運紫線貫穿左楠，但如果連原本的建設都因為換黨換人而被杯葛，那怎麼可能還會有捷運紫線。

▲▼陳其邁拿麥親自推薦候選人，獲眷村熱情回應。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者會後陳其邁會同黃捷，陪同左楠選區的候選人李柏毅出發車掃，陳其邁拿起麥克風親自推薦李柏毅，車掃途中遇到老朋友還直接在車上關心起對方。

對於沿途熱情回應的商販店家，陳其邁也會一一唸出店名和對方道謝，熱絡有趣的互動在網路直播間引起熱烈迴響。