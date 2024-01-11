馬英九稱「可以相信習近平」　游盈隆：恐為侯康配帶來負面衝擊

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對前總統馬英九接受外媒專訪時稱「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」，台灣民意基金會董事長游盈隆11日表示，大選只剩不到48小時，馬英九捅出這個婁子，肯定會為國民黨「侯康配」帶來負面衝擊。

外媒《德國之聲》昨刊出馬英九專訪，馬說兩岸必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比任何其他言論都更重要；當被追問，你認為可以信任習近平？馬回應，「就兩岸關係而言，必須相信他」。

對此，游盈隆表示，馬英九這神來之筆，應該是他肺腑之言，只是在這敏感時機講出來，不知有多少藍營輔選人士嚇破膽。習近平在台灣很不受歡迎，對他有好感的人少之又少，2020年總統大選，台灣掀起「抗中保台」風潮，讓蔡英文以空前的817萬票當選，反習、反共、反送中、反一國兩制是其中最主要因素。

游盈隆提及，侯友宜昨被問到此事時回應，馬英九的想法跟他有些不同，「我對大陸從來不做不切實際的想法」；柯文哲則略顯錯愕地說「相信自己比較安全」。他認為，兩人都展現不錯的政治敏感度，不願跳入鱷魚潭，若其中一個人說不，那選情肯定發生變化，棄保效應立刻引爆。

游盈隆分析，從某個角度看，馬英九代表的是國民黨傳統的政治立場與態度，這股政治力量在台灣民主化後雖逐漸式微，但卻繼續存在，是島內親中勢力的化身，也是台灣政治過程雜音四起的來源。馬英九常不自覺成為中共恫嚇台灣的代言人，吃台灣米、喝台灣水、在台灣享盡榮華富貴，以批判、扭曲、恐嚇台獨為樂，卻從不譴責中共才是台海戰爭危機的根源，從未講過一句真正的公道話。

游盈隆強調，大選只剩不到48小時，選情全面緊繃，鹿死誰手還在未定之天，馬英九露出馬腳，捅出這個婁子，肯定會為侯康配帶來負面衝擊。賴清德順勢喊出今年大選「是信賴台灣與相信習近平的選擇」，強力批判侯陣營念念不忘九二共識，努力喚醒支持者「抗中保台」意識，為最後兩天衝刺增添新的動力，也是另類天上掉下來的禮物。