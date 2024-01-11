選戰倒數2天　張宏陸、林國春隔空開火！互控抹黑火藥味濃

▲張宏陸（左）、林國春（右）。（圖／翻攝自張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數2天，在新北市第6選區中（板橋區中正里等65里），兩位立委候選人激烈交戰，分別是國民黨林國春和民進黨的張宏陸，相互在粉專控訴對方抹黑，火藥味相當濃厚。

張宏陸11日中午在粉專表示，有民眾告訴他，在家裡信箱看到只有印刷沒有簽名的黑函，內容是控訴他們一家人「賺紅錢」，令他很是氣憤，「什麼都可忍，但無的放矢欺負我太太及國家完全不能忍。」

張宏陸表示，從未公開露面的太太為此陪他出席記者會，但女方只是一般上班族，2003年就在同一間公司上班，公司是100%台資，業務雖是全球化的物流，可太太從未負責過中國業務，「她是工作獨立自主的女性，沒在公司提過先生是誰，連朋友同事間也鮮少知道她的另一半是立委。」

張宏陸強調，自己一輩子從未去過中國，更從未與中國有任何接觸，對於對手三番兩次把他的家人拖下水，真的忍無可忍，上周已向北檢提告。他也稱報案後，警方調閱影像，發現黑函是林國春的助理投遞，令他更為心寒。

林國春在間隔一個多小時後，也在粉專發文反駁，提到自己也被張宏陸指控賄選，可是對方根本沒有所謂的賄選證據，「林國春已經提告，也將張宏陸先生抹黑的影像畫面提供給社會大眾。」他表示自己敢拿政治生命跟張宏陸對賭，有賄選就退選、辭職新北市議員。

林國春也指出，張宏陸多次想抹紅他，「連別人對他的攻擊都要算在林國春身上」，無奈表示，若張宏陸合理解釋「家人與中國的關係」，根本不用擔心面對社會檢視以及合理的質疑，希望對方好自為之。