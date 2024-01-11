談動保政策竟稱「對原住民教育」　柯文哲坦言：錯了就認錯道歉

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前回答動物議題媒體提問「如何改善野生動武保育與原住民狩獵文化衝突」時，竟回覆「對原住民教育宣導」、「改變其宗教、獵食方式」，引發網友炸鍋嗆歧視。對此，柯11日坦言失誤，智庫回覆前沒有檢查一遍，是單一委員而非整個智庫的意見，「這是我們流程上的失誤，錯了就錯了，認錯道歉」。

▲民眾黨總統候選人柯文哲與黨籍立委候選人邱臣遠11日上午於中和地區展開大車掃。（圖／記者湯興漢攝）



柯文哲說，剛才發言人有傳一個訊息說「柯文哲政見說要給原住民教育宣導」，他想說奇怪，在哪個地方講過？趕快回去問。柯說明，總統競選期間很多各式各樣團體會寄類似陳情書還是政策說明，人家來問就盡量回答，這是問動保題目，就轉給智庫的委員寫一寫，「我們犯一個錯誤，他自己寫完就交出去了，沒有走智庫流程出去前應該檢查一遍」。

柯文哲說，所以正確講法應該是這樣，「那是動保委員的意見，但不代表整個智庫的意見」，今天智庫會真對這個再重新做一個說明，這就是流程，沒有經過一個完整流程出去。

儘管是智庫未照流程進行，但承擔批評的是柯文哲，是否擔心選前失分？柯說，打仗就是這樣，坦言這還是一個失誤，「我問他這政策丟出去之前難道沒有走流程嗎？結論就是，有時候會犯錯，要修改」。

柯文哲說，任何一個團體來問的題目，委員會回答後一定要經過智庫的中央委員會看過再出去，「這是我們流程上的失誤，錯了就錯了，認錯道歉」。