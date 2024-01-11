　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

▲中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」門市近年大幅縮減。（圖／翻攝自微博）

▲中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」門市近年大幅縮減。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社

曾以台式餐飲為特色、紅極一時的中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」，全盛時期有40家門市，據報導目前只剩4家。由於其價格較高，分析指在現今消費環境下，過高溢價的餐飲策略已不合時宜。

「桃園眷村」店名讓人想到台灣，室內設計用繁體字，但其實創辦人是江蘇人。這家店被稱為「豆漿油條界的愛馬仕」，在其走紅的2016年，一個肉鬆飯糰就要人民幣22元（約新台幣96元）、一個玉米蛋燒餅25元、鮮肉大包兩個36元、一根油條8元、一碗豆漿10元。由於店家設計有文青味，當時客人邊吃還會邊拍照。

陸媒界面新聞報導，這個曾顛覆早餐「路邊攤」定位的品牌，已經接近消失。桃園眷村巔峰時期全國有超過40家門市，目前僅剩4家還在營業。曾是其最大市場的上海，目前只有一家門市營業，其餘3家店分別在成都和廈門。

桃園眷村的所屬公司為上海眷饗餐飲管理有限公司，據天眼查資訊，這家公司已經被紅字標註了包括限制高消費、股權凍結、被執行人等標籤。

▲中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」門市近年大幅縮減。（圖／翻攝自微博）

該公司最近一條風險信息出現在11天以前，關聯司法案件為與太古匯（廣州）發展有限公司相關房屋租賃合同糾紛，而桃園眷村所屬公司被列為被執行人，執行標的約117萬元。此外，大量與桃園眷村相關聯的深圳、北京等分公司顯示注銷狀態。

2016-2017年，桃園眷村的門市數量急速擴張，且主要開在「一線城市A類商場能夠開大店的店鋪」。不過，疫情爆發前的2019年，這個品牌的頹勢已經顯露。

報導分析，桃園眷村的價格較高，但新品開發頻率不高，且「豆漿油條高端化本身就是偽命題」。

報導還說，台式餐飲在中國大陸早就不再流行。台式連鎖餐廳一茶一坐在2020年12月發布通知稱門店全部歇業；主打台灣菜的餐飲連鎖鹿港小鎮所屬公司的大部分股份也被賣給了大娘水餃的關聯公司。

報導指出，桃園眷村的誕生與走紅，順應了過去中國「消費升級」的趨勢，人們願意為品牌和體驗接受溢價。但在如今的消費環境下，過高溢價的餐飲策略已不合時宜。

ET快訊
北市女當街被搶「230萬元」
柯文哲稱「對原住民教育宣導」　網炸鍋嗆失言
鳳梨公開馮語婷真身「是男的」！1.4萬人吃瓜
趙正平證實要結婚了！　娶小21歲空姐女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

賴清德延續蔡英文路線　國台辦：走對抗老路讓台灣離戰爭越近

中國留學生因「潛在間諜危險」！　赴加拿大深造被拒

老闆不發年終「一堆員工氣到離職」！過2個禮拜後悔了

陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

陸「反腐敗大刀」聚焦金融、國企、能源等領域　嚴懲政商勾連

男子中獎2444萬元！竟三天後才發覺　傻眼驚呼：不能影響生活

上海公園用墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」　官方：修建缺石料

公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

黃河變清了？民眾拍「清流飛瀑」罕見畫面　史載「黃河清」僅43次

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給交代

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕！　結婚9年圓夢..淚崩：小羊回來了

還原我軍14mins決策過程！　數10秒內決定國家警報簡訊

彰化「小鋼炮」自撞翻覆　駕駛斷氣前搖手求救！多人查看後離去

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

賴清德延續蔡英文路線　國台辦：走對抗老路讓台灣離戰爭越近

中國留學生因「潛在間諜危險」！　赴加拿大深造被拒

老闆不發年終「一堆員工氣到離職」！過2個禮拜後悔了

陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

陸「反腐敗大刀」聚焦金融、國企、能源等領域　嚴懲政商勾連

男子中獎2444萬元！竟三天後才發覺　傻眼驚呼：不能影響生活

上海公園用墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」　官方：修建缺石料

公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

黃河變清了？民眾拍「清流飛瀑」罕見畫面　史載「黃河清」僅43次

陳椒華重申「黃國昌離開是損失」　粉絲讚：時代力量唯一清流

「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

以軍擊斃巴人還開車「反覆輾屍」　壓雙腿拖出血痕影片曝光

最捨得為另一半花錢的4大星座！Top 2需要被肯定，砸大錢都心甘情願

歐盟官員提「歐盟建軍」需求千億資金　再揭4年前川普嗆放生北約

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

色軍人強闖酒吧廁所性侵女友人！她穿褲一半遭壓制逞慾

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

被鳳梨爆「是男的」　馮語婷邀女網紅驗真身：見面摸大腿

5年級神店回歸？「香鷄城」停業2年突預告：今年將重返市場

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

大陸熱門新聞

老闆不發年終員工氣到離職　過2周後悔了

福建計畫推台灣居民「網上換補領」居住證　

賴清德延續蔡英文路線　國台辦回應

中國留學生因潛在間諜危險　赴加拿大深造被拒

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

陸發射衛星變飛彈？　國台辦：無關台灣選舉

豆漿油條界愛馬仕生意慘！桃園眷村剩4家

19歲少女瞞爸媽抽脂！雙眼充血慘死診所

男子中獎2444萬元！後知後覺：不能太高興

黃河變清了？民眾拍「清流飛瀑」罕見畫面

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

上海公園墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」

更多熱門

相關新聞

桃園眷村改建　轉型文化產業再等等

桃園眷村改建　轉型文化產業再等等

國防部辦理桃園市「忠貞新村、貿易七村、篤行四村」3眷村改建，1995年將忠貞段土地都含括在眷村改建基地中，但該等土地上已經有有原住戶居住，引起爭議，監察院調查後，國防部與國產署檢討，並正式辦理分割合併。

桃園懷舊眷村穿越回六零年代

桃園懷舊眷村穿越回六零年代

燒餅v.s.蛋餅誰最賺？網友吵翻啦～

燒餅v.s.蛋餅誰最賺？網友吵翻啦～

許佳麟推新作　網友：再憧憬愛情

許佳麟推新作　網友：再憧憬愛情

油條搭配香蘭醬！只有泰國吃得到

油條搭配香蘭醬！只有泰國吃得到

關鍵字：

桃園眷村豆漿油條

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

他見1鞋款今年大流行納悶了　眾人勸：台灣不適合

祈錦鈅回台灣了！赴加拿大生產「3個月燒光百萬積蓄」

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面