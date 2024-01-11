「豆漿油條界愛馬仕」狂倒37間店！中國「桃園眷村」僅剩4家存活

▲中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」門市近年大幅縮減。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社

曾以台式餐飲為特色、紅極一時的中國連鎖豆漿油條店「桃園眷村」，全盛時期有40家門市，據報導目前只剩4家。由於其價格較高，分析指在現今消費環境下，過高溢價的餐飲策略已不合時宜。

「桃園眷村」店名讓人想到台灣，室內設計用繁體字，但其實創辦人是江蘇人。這家店被稱為「豆漿油條界的愛馬仕」，在其走紅的2016年，一個肉鬆飯糰就要人民幣22元（約新台幣96元）、一個玉米蛋燒餅25元、鮮肉大包兩個36元、一根油條8元、一碗豆漿10元。由於店家設計有文青味，當時客人邊吃還會邊拍照。

陸媒界面新聞報導，這個曾顛覆早餐「路邊攤」定位的品牌，已經接近消失。桃園眷村巔峰時期全國有超過40家門市，目前僅剩4家還在營業。曾是其最大市場的上海，目前只有一家門市營業，其餘3家店分別在成都和廈門。

桃園眷村的所屬公司為上海眷饗餐飲管理有限公司，據天眼查資訊，這家公司已經被紅字標註了包括限制高消費、股權凍結、被執行人等標籤。

該公司最近一條風險信息出現在11天以前，關聯司法案件為與太古匯（廣州）發展有限公司相關房屋租賃合同糾紛，而桃園眷村所屬公司被列為被執行人，執行標的約117萬元。此外，大量與桃園眷村相關聯的深圳、北京等分公司顯示注銷狀態。

2016-2017年，桃園眷村的門市數量急速擴張，且主要開在「一線城市A類商場能夠開大店的店鋪」。不過，疫情爆發前的2019年，這個品牌的頹勢已經顯露。

報導分析，桃園眷村的價格較高，但新品開發頻率不高，且「豆漿油條高端化本身就是偽命題」。

報導還說，台式餐飲在中國大陸早就不再流行。台式連鎖餐廳一茶一坐在2020年12月發布通知稱門店全部歇業；主打台灣菜的餐飲連鎖鹿港小鎮所屬公司的大部分股份也被賣給了大娘水餃的關聯公司。

報導指出，桃園眷村的誕生與走紅，順應了過去中國「消費升級」的趨勢，人們願意為品牌和體驗接受溢價。但在如今的消費環境下，過高溢價的餐飲策略已不合時宜。