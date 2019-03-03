桃園眷村改建紛爭落幕　轉型文化產業再等等

▲桃園市府與國防部合作發展馬祖新村為眷村文創園區，舉辦「2018電影生活節」。（圖／資料照）



記者楊亞璇／台北報導

國防部辦理桃園市「忠貞新村、貿易七村、篤行四村」3眷村改建，1995年將忠貞段土地都含括在眷村改建基地中，但該等土地上已經有有原住戶居住，引起爭議，監察院調查後，國防部與國產署檢討，並正式辦理分割合併。

監察委員高鳳仙表示，近日原住戶又提出陳訴，因忠貞新村位處桃園地區雲南滇緬文化及美食中心，希望社區未來可以結合鄰近馬祖新村，憲光二村及太武新村等眷村文化活化再運用，配合在地雲南美食文化吸引更多遊客，帶動地方經濟發展，請監察院能繼續協助督促桃園市政府及國防部等行政機關積極推動，對此，高鳳仙表示，將再與行政機關聯繫，了解實際情況。

國防部政治作戰局軍眷服務處處長張榮順表示，忠貞市場保存比較完整，有向桃園市文化局建議將忠貞市場推廣文化保存產業，文化局也尊重建議，接下來回歸到桃園市政府權責，但是地方保存的聲音分好幾派，有地方民代不認同在忠貞市場蓋文化保存紀念館，認為應該建在別處，導致後來案子取消，他也希望透過民意代表能夠多協調。

國防部在1995年將忠貞段土地都含括在眷村改建基地中，但該等土地上40年間已經有有原住戶居住，引起爭議，原住戶向監察院陳情指出，有水電證明為憑，建物並非全屬眷村，國防部沒有詳查，就要求原住戶搬遷，再加上認定非屬眷村戶，也沒有任何補償，認為國防部之做法，嚴重損及住戶居住與財產權益等情。

高鳳仙調查後發現，依原桃園縣平鎮市戶政事務所門牌證明書影本顯示，該3眷村土地於1953、1955年間即有建物存在，不過當時政府對於建物管理制度尚未臻健全，欠缺相關列管資料，而該3眷村係於1954年後陸續興建，所以早於眷村興建或與其同時，確實已有民眾居住於該村。

高鳳仙發現，70餘住戶相當集中，且與眷村有所區隔，而國防部在欠缺確切證據下，遽認定70餘住戶係後期占住眷村土地之違建戶，並依眷改條例第23條第1項規定列為違占建戶後，提起訴訟排除占用，不符居住正義，確有不當，請該部與國產署檢討將70餘住戶土地剔除眷改範圍之適法性及可行性。

國防部與國產署檢討後，正式辦理分割合併，70餘戶違建戶建物所在土地均坐落國產署所管土地上，並自眷改總冊剔除，使多年爭議得以解決，並使其居住權益得到保護，免遭迫遷。

不過違建戶如何停止後續訴訟，以及依國產法第42條規定向國產署申請承租等相關事宜，仍需請國防部及國產署就此部分妥善予以處理，依據國防部及國產署後續查復資料，截至2019年1月19日為止，本案70餘戶違建戶當中，已有67戶向國產署送件申租，其中45戶已訂立租賃契約，其餘均陸續辦理中。