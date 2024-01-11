謝衣鳯家門前快閃造勢　家長憂影響上課...吳音寧總部：未收到檢舉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委第三選區謝衣鳯角逐連任，對手吳音寧也緊咬猛攻，今天民進黨不分區立委候選人王義川，與吳音寧合體造勢，在謝家前舉辦快閃活動，但因音量過大，加上地點就在學校對面，有家長認為已經影響到小孩受教權。對此競選總表示，並未收到檢舉，事前也都有申請及並與校方溝通。

▲綠營不分區合體吳音寧在對手謝衣鳯家前舉辦快閃記者會。（圖／吳音寧競總提供，以下同）

昨日掃街車隊在謝家豪宅前短暫停留，接請王義川、李正皓、吳音寧3人各自拿著農用耙子、筆、大支香，將代表藍白的氣球一一刺破。現場支持者高喊，「藍白吹雞胿（氣球），刺破藍白謊言，刺破黑金勢力！」

吳音寧說，謝家支持藍、白，謝衣鳯支持國民黨，謝典林支持民眾黨，「其實謝家支持的不是理念，而是包牌政治投資，單純為利益考量。」她呼籲，選民要看清，家鄉要改變，一定要換人做做看，支持吳音寧，家鄉才有新希望。

不過因謝家對面就是南州國小，昨天已有家長抱怨，這已經影響到對面國小學生的受教權，而且是在學生上課時間，不反對候選人造勢，但可否也請為這些小學生想想，這已經干擾到師生，希望選舉能回歸理性。

對此，吳音寧競選總表示，至今並未收到檢舉，活動或記者會前都有跟轄區警局申請，也已跟學校溝通，也未接到家長抗議，並強調在學校附近舉辦活動都會放低音量，但若有影響到學生與家長，可以跟學校或是警方反映。