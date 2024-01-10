柯文哲稱「對原住民教育宣導」　網炸鍋嗆失言

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選最後倒數，長期關注台灣動物議題的獨立媒體窩窩，日前將三陣營總統候選人提出的動物政策製作成測驗遊戲，其中一題「如何改善野生動武保育與原住民狩獵文化衝突」，民眾黨候選人柯文哲竟回覆「對原住民教育宣導」、「改變其宗教、獵食方式」，引發網友炸鍋，意外引發歧視話題。

日前長期關注動物權益的獨立媒體窩窩，與國內同樣關心動物議題的各大組織合作，共同統整出重要十大動物議題，包括野生、經濟、實驗、展演、遊蕩到同伴動物等，邀請三陣營回覆。窩窩並將三陣營總統候選人所提動物政策製作成測驗遊戲，遊戲一共十題、每題各有三個選項，分別由三位總統候選人提出。網友可依照提問，選出最符合自己理念的答案，測驗結束後就會知道自己對動保議題的態度與哪位候選人所提政策相近。

該專題於昨日正式上線，不料其中由「野生動物救傷與保育學會籌備處」提問「如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突」，柯文哲陣營回覆「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，引發網友炸鍋，質疑柯文哲提出這樣的政見充滿優越感、不尊重原民文化。

許多網友也在該則貼文下留言，「柯文哲以為自己是什麼文明人要開化誰嗎？自比耶穌會真的是不意外」、「現在是2024.01.10，過十多年這種人竟然還沒滅絕，原住民很累」。還有網友直言，2007年馬英九參選總統時失言「我把你們當人看」，指柯文哲的言論與某馬相去不遠。