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冷氣團「開外掛」直逼寒流！各地探9°C　粉專示警：比預期還要強

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈冷氣團來襲，各地夜晚至清晨有機會來到9度左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（10日）白天強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭明顯轉冷，高溫僅18、19度，到了今晚至明（11日）清晨輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫還會再更低。氣象粉專提醒，這波冷空氣比預期還要強一些，各地夜晚至清晨有機會來到9度左右，直逼寒流規模，尤其西部平原、內陸近山區可能更低。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，這波冷空氣比預期還要強一些，至少是強烈冷氣團的等級，也因為是乾冷型態，輻射冷卻效應會相當明顯，在開外掛似的雙重影響下，各地夜晚至清晨有機會9度左右，直逼寒流規模，尤其西部平原、內陸近山區可能更低。

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粉專題醒，周五(12)白天冷空氣就會減弱，但各地夜晚至清晨依然涼冷，「最近感冒、身體微恙的人很多，請大家務必注意接下來的溫度變化，千萬別輕忽了。」

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，波冷空氣比預期還要強一些。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，波冷空氣比預期還要強一些。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署預報員陳姵安指出，今晚至明天清晨輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，預計台南以北及宜花低溫僅10到12度，其他地區則在13至15度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，白天北部及宜花整天氣溫偏涼冷，高溫18、19度，台中至台南及台東高溫20至22度，高屏高溫23、24度，中南部日夜溫差大。

降雨方面，由於此波冷氣團偏乾冷，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島零星雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

到了周五環境偏乾，各地清晨須留意輻射冷卻及烈大陸冷氣團帶來的低溫，預計中部以北及東北部低溫只有10到12度，其他地區則在13到15度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，白天起冷氣團減弱，氣溫明顯回升；各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局零星雨。

陳姵安表示，周六、下周日（13日、14日）氣溫持續回升，環境風場轉為偏東風，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周一（15日）東北季風增強，預計影響到下周二（16日），溫度影響不大，僅北台灣白天高溫略降，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

下周三（17日）東北季風減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；18日至20日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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