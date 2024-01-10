冷氣團來襲！　黃偉哲暖心探視獨居長者提醒加強防寒措施

▲台南市長黃偉哲上午在社會局長盧禹璁及東區區長顏能通陪同下，前往獨居長者楊明旺家中訪視，並親手送上禦寒衣物及民生物資，祝福楊先生新的一年健康平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依中央氣象局資料顯示，10日起冷氣團南下，各地氣溫在下半天至入夜後逐漸下降，台南市長黃偉哲上午在社會局長盧禹璁及東區區長顏能通陪同下，前往獨居長者楊明旺家中訪視，並親手送上羽絨外套、手套、毛帽及圍巾等禦寒衣物，及燕麥片、八寶粥、口罩等民生物資，祝福楊先生新的一年健康平安。

黃偉哲表示，近來氣溫忽高忽低，弱勢民眾與長者身體對氣溫耐受度較為不佳，可能會因保暖不足發生心血管疾病意外，所以天冷時有賴社會局結合社區力量，共同落實關懷措施，希望能減低氣候對長者與弱勢朋友的衝擊。

他也指出，目前台南市的高齡人口已經接近35萬人，老年人口比例約18.77％，因此完善「老人福利」，一直是南市府團隊非常重要的施政目標。台南市除了免費裝置假牙、敬老卡免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多元的老人福利措施外，更於2023年7月起開辦老人健保費自付額補助，由台南市政府直接為符合資格的長輩們繳交健保費，以最實際的方式，照顧全市長者。

社會局說明，為照顧全市獨居長者，社會局持續結合民政局、警察局、消防局、衛生局、各區公所及民間慈善團體等公私單位，推動「獨居老人服務計畫」，提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等各項服務，2023年1-9月已提供全市獨老117萬9638人次，較2022年同期成長達2成以上，平均服務人次為六都第一。另自去年起配合衛生福利部推動「強化獨居老人關懷服務計畫」，除提升關懷訪視頻率外，更協助672位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，全方位守護獨居長者居家安全。

秋冬季是長者心血管疾病的好發時期，為保障獨居長者健康安全，社會局指出，每逢低溫期間都會連結各區公所及全市700餘位睦鄰志工，啟動「低溫加強關懷」機制，針對列冊獨居長者加強關懷訪視及防寒、心血管疾病預防等宣導，並視長輩需求提供各項禦寒物資；也提醒市民朋友們，若發現鄰里內獨居或弱勢長輩有急難關懷及救助需求者，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，由社會局或各區公所立即介入及協助，公私協力共同守護，攜手將台南打造成為高齡友善的溫暖幸福城市。