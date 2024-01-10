今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

▲16縣市低溫特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團南下，並持續影響至明日，今晚到明晨最冷，台南以北、宜花下探10度，氣象署已發布低溫特報，局部地區將有10度以下低溫。大選日各地都是好天氣，不過要注意日夜溫差大，清晨在局部地區仍有11度低溫，白天則可到20度以上，較為舒適。

氣象署已發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，10日至12日早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今（10日）傍晚至明（11日）上午台南以北、東北部及東部地區有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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氣象署低溫特報範圍包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

▲明後天清晨低溫分佈。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員陳伊秀表示，今日強烈大陸冷氣團南下，明日整天受到冷氣團影響，今晚明晨最寒冷，台南以北、宜花10到12度，其他地區13到15度。

明日白天受冷氣團影響，陳伊秀表示，高溫在北部、宜蘭18到19度，中南部、台東22到24度，中南部早晚寒冷，注意日夜溫差大。明日天氣乾冷，只有東南部的台東、恆春半島有一點點零星降雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預測，周末兩天的天氣穩定，其中大選日周六各地多雲到晴，只有東部有零星降雨，雨量也不多，西半部白天高溫20到23度，其中北部約20到23度、中部21度、南部22度，東部20到21度，整體天氣舒適。早晚低溫中部以北11到13度，南部、東部14到15度，11度會出現在竹苗沿海的空曠地區，台北市約15度。周日天氣類似。

陳伊秀表示，下周一東北季風增強，周二東北季風影響，周三東北季風減弱，在東北季風影響期間，雨區集中在迎風面，北部、東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北、東天氣也會稍微轉涼。