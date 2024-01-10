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林宜瑾提告李全教公然侮辱、誹謗　李：桃色立委告錯人

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌，林宜謹表示，她唾棄李全教陣營的抹黑操作，並譴責來自境外的中國勢力介入宣傳行為。

林宜瑾表示，選舉選到今天，李全教及其同路人已經毫無人性，各種卑劣手段都能夠搬出來，居然無端指控她介入他人婚姻，10日上午還動員蒙面人士到林宜瑾服務處，宣稱要為婚姻遭破壞的當事女性討公道。

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林宜瑾：「真的是可笑至極」，她的競選總幹事朱正軒劈頭詢問：「當事人在哪裡？是誰跟當事人連絡的？」但是沒有一個人能夠提出負責任的答覆，只有不斷跳針噴口水、潑髒水。林宜瑾指出，當事人林女已經委託律師林泰良提出親筆聲明，並強調假新聞造成她與孩子的困擾，新聞所言並非事實，當初確實有記者跟她連絡，但她已明確表示拒絕記者採訪，不希望被當成政治競爭的工具。

林宜瑾表示，除了李全教，以及在李全教造勢場合提出汙衊言論的主持人陳麗旭外，同時也要提告違背新聞倫理、捏造假新聞的媒體記者，「身為第四權卻墮落至此，實在讓人心寒」。

林宜瑾強調，李全教汙衊她介入他人婚姻的抹黑操作，甚至有來自境外的中國勢力介入協助宣傳，意圖影響台灣的民主選舉。面對這等噁心、可恥的無良操作，她正式提告，也正式向境外勢力堅定宣戰。

林宜瑾也提及，過去李全教3屆立委18個會期內，有8個會期質詢掛蛋，等於有接近一半的立委任期都沒有善盡他的本分為民喉舌，而且就算有到場質詢的會期，質詢率最高也不超過31%。她這4年來在所屬委員會的質詢率幾乎是100%，只有3次採取書面方式提出質詢。

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林宜瑾接著說，過去4年，她主提的法案共96案，其中有57案順利三讀，但李全教在擔任立委的9年間，只提了45案，其中只有7案三讀。林宜瑾表示，之前有開記者會提出這些數據，但李全教沒正面反駁，僅說是抹黑。

最後林宜瑾呼籲善良、正義的台南人於這場大選一同捍衛主權，拒絕黑金、拒絕抹黑，留給世世代代一個清清白白的台南。

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教指出，新潮流立委林宜瑾遭媒體報導，元配指控介入他人家庭，卻告李全教！？李全教稱這是轉移焦點，選舉奧步，自己犯的錯為什麼還可以栽贓到對手身上，執政黨應該是拿出政績說服台南人。

李全教說，媒體報導關李全教何事，林宜瑾告錯對象了，這些事情為什麼能夠發酵，也是因為這麼多年來，桃色立委的緋聞眾多，台南的鄉親產生了共鳴，只會抹黑的桃色立委告錯人，只為試圖轉移焦點，都是選舉的奧步，就像是昨天掉漆的「國家級警報」簡訊，不僅擾民，還把衛星（satellite）的英文寫成missile（飛彈），鬧成國際大笑話，外媒都在報導。

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教指出，經支持者在網路的直播看到，林宜瑾競選團隊執行總幹事朱正軒上午所秀出元配的聲明稿，他強烈懷疑是林宜瑾要求王姓教師壓迫元配，欺壓弱女子，可以說是做賊的比捉賊還囂張跋扈。

李全教痛批，對手林宜瑾不談政績，日前竟然發黑函，把多年前烏龍爆料k他命事件再度栽贓到自己身上，連法院都說自己跟被害者並不認識，竟然還拿出來影射，這才是真正的抹黑，也將委請律師針對該文宣進行提告意圖使人不當選。

▲立委林宜瑾指控李全教、李全教造勢場合主持人陳麗旭及媒體記者不實指控與報導，10日由錢冠頤律師陪同，親自前往台南地檢署提告公然侮辱、誹謗等罪嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教表示，對於林宜瑾提告，他非常支持，林的小三招牌將會獲得法院認證，這樣除了陳宗彥、陳凱凌、趙天麟、羅致政，台南也出了女性桃色立委，難怪賴清德三緘其口，要不是元配指證歷歷，媒體怎麼有辦法報導，執政黨面對民怨，避免影響賴的選情，林宜瑾應該退選才是顧全大局。

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