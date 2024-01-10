讓彰化更好！盧秀燕一舉動超暖心　陪車掃力薦女狀元謝衣鳯　

記者唐詠絮／彰化報導

選舉進入最後倒數，台中市長盧秀燕在百忙之中，今(10日)下午到彰化陪同立委謝衣鳯站上戰車掃街拜票，並贈送好彩頭，祝福他高票當選，並強調，謝衣鳯不僅是立法院評鑑第一名最好的立委，是彰化的驕傲，也是一名女狀元、短短2年爭取七億多的經費進行整治母親之河東螺溪，為了彰化人的權益，大家一定要全力支持，讓她高票當選，繼續為彰化縣來爭取建設。

▲台中市長盧秀燕陪同立委謝衣鳯車掃。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲台中市長盧秀燕強力推薦立委謝衣鳯。（圖／記者唐詠絮攝）

下午4點媽媽市長盧秀燕特地到謝衣鳯溪湖競選總部，溪湖下午風勢強勁，盧秀燕更是很貼心的拿出了一件外套給謝穿上，口中還不斷的叮嚀「天氣變冷了」，並為她披上彩帶，種種暖心的舉動，讓一旁的鄉親看得是相當的感動。

盧秀燕與謝衣鳯在鄉親簇擁下攜手走入競總，謝衣鳳拿出東螺溪建設大型文宣給市長，請市長簽名祝福，而對東螺溪改變有很大貢獻的湖埔社區大學執行長林淑玲，也送紀念品給盧秀燕以及謝衣鳯，一旁挺侯友宜及謝衣鳯加油當選聲不斷，展現大團結氣勢。

▲台中市長盧秀燕簽名。（圖／記者唐詠絮攝）

盧秀燕表示，她會支持謝衣鳯有3個原因，她說「我當過六屆的立法委員，立委好壞我都知道」，謝衣鳯在立法院表現特別好，評鑑是第一名的好立委，沒有給彰化鄉親漏氣，是彰化之光，是彰化的驕傲；而且她是留英碩士、政治大學經濟學博士，她也是一名學霸、女狀元，而且衣鳯是爭取建設的好立委，像是被稱為彰化母親之河的東螺溪，在衣鳯短短2年爭取下，得到七億多的經費進行整治，未來完成以後，將讓這條母親之河風華再現，在很多偉大的城市，都有一條母親之河，衣鳯爭取東螺溪整治，就是一個好建設。

▲台中市長盧秀燕強力推薦立委謝衣鳯。（圖／記者唐詠絮攝）

另外盧秀燕強調，溪湖鎮外環道新建工程，也是地方各界都很期待的建設，能協助二林中科、二林精密園區的交通，也能改善溪湖市區的塞車的情形，未來我和衣鳯都會全力幫忙，讓溪湖鎮交通更加好。同時再次拜託鄉親，衣鳯這種爭取建設的好人才，大家全力支持，讓他高票當選，繼續為彰化縣來爭取建設。