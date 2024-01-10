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社會 社會焦點 保障人權

逆向險碰撞！北市2外送員信義區百貨前爆衝突　警一招排解成功

記者張君豪／台北報導

6日14時20分許，台北市信義區新光三越百貨A11館前發生糾紛，轄區警方獲報立即到場查處，現場為兩家外送員因騎機車衍生之行車糾紛，經警方協助調解後，雙方暫不提出告訴。

▲兩名不同公司外送員因違規險發生車禍雙方當接互罵，警方到場告知檢舉、提告權利後雙方自行離去。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩名外送員因違規險發生車禍雙方當接互罵，警方到場告知檢舉、提告權利後，雙方自行離去。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示，警員到場發現雙方均為不同公司的外送員，方男為Ubereats外送員，當時沿松壽路西往東行駛至松仁路迴轉；另一方張男為LaLamove外送員，當時在A13 前路邊起步逆向違規，張男逆向險些與方男發生碰撞，雙方因此爆發口角衝突。

▲兩名不同公司外送員因違規險發生車禍雙方當接互罵，警方到場告知檢舉、提告權利後雙方自行離去。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場排解，並告知雙方若認為對方行為涉及交通違規或辱罵，毀損等行為，可依法到警所提出相關告訴，雙方表示知悉後各自離去，暫互不提告。

警方也藉此案例呼籲：民眾如有發現交通違規行為，可循《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》20條規定，檢具違規事證，逕向公路主管機關、警察機關提出檢舉。

警方強調，民眾如遇糾紛，應冷靜及理性應對並報警處理，也請民眾開車騎車上路遵守交通規則，以保障自己及他人安全。

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