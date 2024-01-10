固守搖擺州！賴清德台中大車掃西屯出發　張廖萬堅喊搶救關鍵1席

▲綠營總統候選人賴清德今天車掃大台中，首站先到西屯區立委候選人張廖萬堅選區，受到選民熱烈歡迎。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

固守搖擺州！民進黨總統候選人賴清德今（10）日在中部大車掃，一早先從彰化出發，接近中午進入台中市區掃街，首站由第四選區(西屯、南屯)立委候選人張廖萬堅陪同打頭陣，原表訂11時20分出發，但沿街民眾太熱情，賴清德車隊延遲超過30分鐘才出發。不過，維安管制路口號誌市政路紅燈時間太長，不少駕駛長鳴喇叭表達不滿。

張廖萬堅長期在地方耕耘，對於教育議題不遺餘力，這次力拚3連霸。面對藍營派出政二代廖偉翔參戰，還連番找來蔣萬安、侯友宜、趙少康以及韓國瑜等人站台，近期又有民眾黨主席柯文哲錄影相挺。在藍白夾殺之下，原本勝券在握的張廖萬堅也喊出搶救關鍵一席，強力催票。

▲面對藍白夾殺，力拚三連霸的張廖萬堅也喊出搶救關鍵一席。（圖／記者游瓊華攝）



今日一早張廖競選總部就聚集大批支持者，台中市議員何文海、林祈烽、陳淑華三人也出席力挺張廖萬堅，希望週六大家出門投票，總統一票賴清德、立委支持張廖萬堅，還有一張政黨票拜託支持民主進步黨，讓國會過半，國家穩定進步。

▲張廖萬堅的吉祥物「站貓」再度出動，選民直呼超可愛。（圖／記者游瓊華攝）



張廖萬堅表示，從政25年持續耕耘教育議題，這次卻因對手斷章取義抹黑導致陷入苦戰，選戰剩下不到90小時，選舉以來他堅持正面選舉，不打口水戰，希望選舉文化提升讓台灣正向進步發展，呼籲選民堅定挺清流，一票再拉一票，讓最認真的立委能續留國會。

▲賴清德陪同張廖萬堅車掃，沿途受到民眾熱烈歡迎。（圖／張廖萬堅競總提供）



全國教師工會總聯合會稍早也陪同立委張廖萬堅站路口拜票，全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，是最認真的教育立委，盼選民能堅定支持張廖萬堅，為教育守住最專業的一席立委。