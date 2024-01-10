　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆柯文哲吹牛「往臉上貼金」　趙少康火力全開：投白等於白投

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨曾下達「禁柯令」防立委小雞跳船，然而，近期不少藍營小雞趁車掃時大搞「巧遇」，「禁柯令」形同作廢，柯文哲更稱是「市場實力原則」，藍營小雞要找比較強的母雞幫忙。對此，國民黨副總統候選人趙少康10日批柯，吹牛吹太過了啦！人要適可而止，輔選總是多多益善，誰來幫助都要，沒有票可以不要的，不表示找柯就是柯最強，「柯文哲不用往自己臉上貼金」。

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康今日下午參訪板橋動物之家，會後受訪時被問到，許多國民黨小雞「巧遇」柯文哲，大踩黨紀擦邊球，柯更為此稱證實自己比侯友宜更強，對此，趙少康說，自己也做過議員、立委候選人，輔選總是多多益善，誰來幫助都要，沒有票可以不要的，不表示找柯文哲就是柯最強，找柯文哲只是希望柯的票能轉移，但其實跟最強還差很遠，柯文哲不用往自己臉上貼金。

另外，有韓粉覺得投柯就是投賴，因柯要走小英路線、不反對台獨、特赦阿扁，是否會擔心沒集中選票就不能政黨輪替？趙少康回應，當然可以說投柯文哲就是投賴清德，但自己更想說投侯友宜就是投柯文哲，因為已經採納柯的重要政見跟政治主張，也會容納柯的優秀人才；如果不能集中選票，那麼就是浪費選票，這個道理很簡單；假設賴清德拿40%，剩下60%如果分成侯35%、柯25%，那就民進黨繼續幹。

趙少康接著反問，大家真的想這樣嗎？民進黨在路上會把台灣帶到什麼路上，會帶到危險的路上、戰爭的路上、貪腐的路上；民進黨現在執政只有3種形容詞可以形容，就是胎哥、歪哥、豬哥，在路上的車子就載這3種人。

針對前高雄市長韓國瑜，不斷高喊集中選票，柯文哲解讀，「這只是忠貞黨員在配合演」，趙少康說，韓國瑜如果是忠貞黨員，那當然就是忠於國民黨，會忠於民眾黨嗎？所以所有韓粉一定要支持侯康配，因為韓國瑜當然是忠貞黨員，韓粉不應該去支持柯，道理就這麼簡單。

柯文哲談聯合政府，稱找民進黨人組閣，趙少康說，自己也不懂，柯文哲都變來變去，所以講的話聽聽就好，真的不用太計較，跟他計較也計較不了；柯文哲如果要跟民進黨組聯合內閣，那不是很奇怪，「乾脆加入民進黨算了，他是墨綠的，幹嘛搞個白的呢？大家真的不要投白等於白投！」

ET快訊
北區50嵐今漲價「紅茶拿鐵75元」　網秒改喝它：有買一送一
27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面
彈頭認了同床愛上20歲嫩妹　父女戀告吹：我只愛處女唇
三重警自轟亡...從警6年經歷曝　被發現已屍斑
「小鋼炮」翻車！駕駛死前搖手求救　多人查看後離去
中職賽制重大變革！　啟用突破僵局制
27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

馬英九稱「兩岸關係須相信習近平」　侯友宜：和我想法不同

讓彰化更好！盧秀燕一舉動超暖心　陪車掃力薦女狀元謝衣鳯　

侯友宜狂掃高雄傳統市場　婆媽興奮喊「凍蒜」搶拍照

中常會移師綠票倉台南　朱立倫再喊集中選票：共同目標藍白共治

國民黨台南行動勝利中常會　朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

馬英九稱「兩岸關係須相信習近平」　侯友宜：和我想法不同

讓彰化更好！盧秀燕一舉動超暖心　陪車掃力薦女狀元謝衣鳯　

侯友宜狂掃高雄傳統市場　婆媽興奮喊「凍蒜」搶拍照

中常會移師綠票倉台南　朱立倫再喊集中選票：共同目標藍白共治

國民黨台南行動勝利中常會　朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

築間2023年營收破57億元　今年要開4品牌、拓展海內外市場

報稅抓包媳婦有房「沒報告」！失望喊：這麼見外嗎　全場傻

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

湯唯再駁離婚謠言：完全不可能！　告白老公閃瞎「比女兒還重要」　

《富都青年》破億倒數！吳慷仁日光浴曬出黑肌　意外被拍上空照

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

鼎泰豐連8年除夕初一不營業　海底撈與築間集團這2天也公休

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

政治熱門新聞

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

談國家級警報　賴清德：人民有知的權利

快訊／三重警留遺書「化厲鬼報仇」　游毓蘭回應惹議

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

快訊／指賴清德「從未申請公益信託」　王鴻薇秀證據：又賴皮了

更多熱門

相關新聞

朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

中國國民黨10日於台南召開行動勝利中常會，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、黃復興黨部主委季麟連、台南市黨部主委林進旺、黃國南黨部主委王建發以及多名中常委、台南市議員等出席。

爆民進黨法律壓制郭台銘　趙少康：用什麼案子我都知只是不想講

爆民進黨法律壓制郭台銘　趙少康：用什麼案子我都知只是不想講

侯漢廷拿「綠內部報告」連賴清德名字都錯　潘孟安勸年輕人別學壞

侯漢廷拿「綠內部報告」連賴清德名字都錯　潘孟安勸年輕人別學壞

賴清德台中西屯掃街　張廖萬堅喊搶救

賴清德台中西屯掃街　張廖萬堅喊搶救

賴侯選前之夜板橋「70萬人」強碰　潘孟安不怕衝突：大家互相祝福

賴侯選前之夜板橋「70萬人」強碰　潘孟安不怕衝突：大家互相祝福

關鍵字：

2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面