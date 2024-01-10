嗆柯文哲吹牛「往臉上貼金」　趙少康火力全開：投白等於白投

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨曾下達「禁柯令」防立委小雞跳船，然而，近期不少藍營小雞趁車掃時大搞「巧遇」，「禁柯令」形同作廢，柯文哲更稱是「市場實力原則」，藍營小雞要找比較強的母雞幫忙。對此，國民黨副總統候選人趙少康10日批柯，吹牛吹太過了啦！人要適可而止，輔選總是多多益善，誰來幫助都要，沒有票可以不要的，不表示找柯就是柯最強，「柯文哲不用往自己臉上貼金」。

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康今日下午參訪板橋動物之家，會後受訪時被問到，許多國民黨小雞「巧遇」柯文哲，大踩黨紀擦邊球，柯更為此稱證實自己比侯友宜更強，對此，趙少康說，自己也做過議員、立委候選人，輔選總是多多益善，誰來幫助都要，沒有票可以不要的，不表示找柯文哲就是柯最強，找柯文哲只是希望柯的票能轉移，但其實跟最強還差很遠，柯文哲不用往自己臉上貼金。

另外，有韓粉覺得投柯就是投賴，因柯要走小英路線、不反對台獨、特赦阿扁，是否會擔心沒集中選票就不能政黨輪替？趙少康回應，當然可以說投柯文哲就是投賴清德，但自己更想說投侯友宜就是投柯文哲，因為已經採納柯的重要政見跟政治主張，也會容納柯的優秀人才；如果不能集中選票，那麼就是浪費選票，這個道理很簡單；假設賴清德拿40%，剩下60%如果分成侯35%、柯25%，那就民進黨繼續幹。

趙少康接著反問，大家真的想這樣嗎？民進黨在路上會把台灣帶到什麼路上，會帶到危險的路上、戰爭的路上、貪腐的路上；民進黨現在執政只有3種形容詞可以形容，就是胎哥、歪哥、豬哥，在路上的車子就載這3種人。

針對前高雄市長韓國瑜，不斷高喊集中選票，柯文哲解讀，「這只是忠貞黨員在配合演」，趙少康說，韓國瑜如果是忠貞黨員，那當然就是忠於國民黨，會忠於民眾黨嗎？所以所有韓粉一定要支持侯康配，因為韓國瑜當然是忠貞黨員，韓粉不應該去支持柯，道理就這麼簡單。

柯文哲談聯合政府，稱找民進黨人組閣，趙少康說，自己也不懂，柯文哲都變來變去，所以講的話聽聽就好，真的不用太計較，跟他計較也計較不了；柯文哲如果要跟民進黨組聯合內閣，那不是很奇怪，「乾脆加入民進黨算了，他是墨綠的，幹嘛搞個白的呢？大家真的不要投白等於白投！」