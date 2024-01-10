▲全國競選總部總幹事潘孟安。（圖／賴清德競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德12日將在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜造勢，而國民黨候選人侯友宜則預計在板橋第一運動場舉辦，較勁意味濃厚，至於是否擔心起衝突？賴清德競選總幹事潘孟安今（10日）表示，大家互相祝福，可以支持不同對象跟光譜，但都遵守共同社會紀律，這點有信心。至於民眾黨將在凱道另設小舞台，潘則指出，這是他們家務事，大家比創意、要用什麼演唱會都尊重。

賴清德、蕭美琴全國競選總部今召開「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會。民進黨由1月3日起就發動破萬人規模的選前造勢場，掃街車隊也從1月8日起由南北分進合擊，1月11日晚間6點半將在凱達格蘭大道舉行「凱道護國之夜」，1月12日晚間6點則在板橋第二運場舉辦「選前之夜」。

而選前之夜在台南跟雙北有造勢，但同天在板橋也有侯友宜造勢，場地相隔並不遠，媒體詢問潘孟安會不會擔心起衝突？潘表示，台灣經過民主淬鍊多年，當作嘉年華會，支持者有熱情、激情但也會自律，大家互相祝福，可以支持不同對象跟光譜，但都遵守共同社會紀律，這點對台灣人民有信心，賴清德下午也會先到台南選前之夜，晚上再到板橋。

至於民眾黨在凱道將舉辦仿香港紅勘演唱會模式另設小舞台，潘孟安表示，每個政黨都有自己發展的願景，要做什麼設計就尊重，這是他們家務事，大家比創意、要用什麼演唱會都尊重。