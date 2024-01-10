2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

▲TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，推出全英語LIVE直播開票特別節目。（圖／TaiwanPlus／YouTube）

記者林育綾／台北報導

2024總統大選倒數3天，針對關心台灣選情的外籍人士、新住民等，TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，推出全英語LIVE直播開票節目，從下午4點到晚上10點，連續6小時，以3個節目、超過5組的重量級主持人及來賓輪番上陣，TaiwanPlus選舉專頁也將每4分鐘自動更新票數，屆時可透過TaiwanPlus官網、YouTube頻道觀看，讓非華語人士也能關心選情。

TaiwanPlus從1月13日當天下午4點投票結束後，將連續推出3個特別節目，以時事評論節目《Taiwan Talks》打頭陣，再由《Taiwan Votes》、《Taiwan Connects》接力，連續6小時全英語內容。

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●《Taiwan Talks》16:00－18:00

下午4點到6點播出的《Taiwan Talks》國際政經談話性節目，由曾任澳洲布里斯本市長發言人的資深主播郭一吟（Yin Khvat）擔綱主持，並邀請到政黨代表賴怡忠（遠景基金會執行長暨民進黨前國際部主任）、黃介正（淡江大學戰略所副教授暨國民黨國際部主任），以及3位來賓蕭嫣然（國際危機組職高級中國事務分析師）、陶儀芬（台大政治系副教授）及顏維婷（美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授）。節目將從宏觀角度，針對投票行為、兩岸政見論述、美中台關係，進行深入評析。

●《Taiwan Votes》18:00－21:00



下午6點開始的開票特別節目《Taiwan Votes》，將聚焦於「報票、連線、分析」三大重點，並由金鐘得主阮安祖（Andrew Ryan）搭檔新生代主播廖昌磊（Lesile Liao）及國家級專業口譯員陳珮馨（Betty Chen）共同主持。

TaiwanPlus將採中選會及華視兩種計票方式，提供即時的開票統計、候選人排名，並每小時與記者連線6次，報導候選人競選總部最新現場。

節目將邀請6位國內外學者參與開票討論，每小時一組兩人，包括劉文（中研院助理研究員）、Lev Nachman南樂（政大創新國際學院助理教授）、劉光瑩（天下雜誌主編）、Kharis Templeman祁凱立（美國史丹佛大學研究員）等，同時針對台灣民主發展、女性參政、台美關係、中國因素、政策方針等議題進行精闢分析。

此外，在開票結果出爐後，也將安排主持人同步口譯勝選人感言，零時差傳遞第一手資訊給全球觀眾。

●《Taiwan Connects》21:00－22:00

晚間9點播出的《Taiwan Connects》特別節目，由前半島電視台主播Divya Gopalan接棒，邀請英、日、印、澳等各國專家分析國際對大選看法，包括李駿怡（英國諾丁罕大學台灣研究中心主任）、Marcin Jerzewski（歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任）、Satoru Nagao（日籍專家、華盛頓哈德遜研究所研究員）、Sriparna Pathak（印度金德爾全球大學副教授）、Misha Zelinsky（《澳洲金融評論》地緣政治記者），並鎖定未來整體經濟及半導體展望，提供不同角度的見解。

TaiwanPlus邀請海外觀眾、在台外籍友人、商務人士、外籍配偶、新住民等，都可透過 TaiwanPlus官方網站 、 YouTube頻道 收看節目，台灣本地觀眾也可打開TaiwanPlus電視頻道，即時掌握開票狀況。

▼影／TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，連續6小時，推出3個全英語LIVE直播開票特別節目。