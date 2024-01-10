　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

▲▼TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，推出全英語LIVE直播開票特別節目。（圖／TaiwanPlus YouTube）

▲TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，推出全英語LIVE直播開票特別節目。（圖／TaiwanPlus／YouTube）

記者林育綾／台北報導

2024總統大選倒數3天，針對關心台灣選情的外籍人士、新住民等，TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，推出全英語LIVE直播開票節目，從下午4點到晚上10點，連續6小時，以3個節目、超過5組的重量級主持人及來賓輪番上陣，TaiwanPlus選舉專頁也將每4分鐘自動更新票數，屆時可透過TaiwanPlus官網、YouTube頻道觀看，讓非華語人士也能關心選情。

TaiwanPlus從1月13日當天下午4點投票結束後，將連續推出3個特別節目，以時事評論節目《Taiwan Talks》打頭陣，再由《Taiwan Votes》、《Taiwan Connects》接力，連續6小時全英語內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●《Taiwan Talks》16:00－18:00

下午4點到6點播出的《Taiwan Talks》國際政經談話性節目，由曾任澳洲布里斯本市長發言人的資深主播郭一吟（Yin Khvat）擔綱主持，並邀請到政黨代表賴怡忠（遠景基金會執行長暨民進黨前國際部主任）、黃介正（淡江大學戰略所副教授暨國民黨國際部主任），以及3位來賓蕭嫣然（國際危機組職高級中國事務分析師）、陶儀芬（台大政治系副教授）及顏維婷（美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授）。節目將從宏觀角度，針對投票行為、兩岸政見論述、美中台關係，進行深入評析。

●《Taiwan Votes》18:00－21:00

下午6點開始的開票特別節目《Taiwan Votes》，將聚焦於「報票、連線、分析」三大重點，並由金鐘得主阮安祖（Andrew Ryan）搭檔新生代主播廖昌磊（Lesile Liao）及國家級專業口譯員陳珮馨（Betty Chen）共同主持。

TaiwanPlus將採中選會及華視兩種計票方式，提供即時的開票統計、候選人排名，並每小時與記者連線6次，報導候選人競選總部最新現場。

節目將邀請6位國內外學者參與開票討論，每小時一組兩人，包括劉文（中研院助理研究員）、Lev Nachman南樂（政大創新國際學院助理教授）、劉光瑩（天下雜誌主編）、Kharis Templeman祁凱立（美國史丹佛大學研究員）等，同時針對台灣民主發展、女性參政、台美關係、中國因素、政策方針等議題進行精闢分析。

此外，在開票結果出爐後，也將安排主持人同步口譯勝選人感言，零時差傳遞第一手資訊給全球觀眾。

●《Taiwan Connects》21:00－22:00

晚間9點播出的《Taiwan Connects》特別節目，由前半島電視台主播Divya Gopalan接棒，邀請英、日、印、澳等各國專家分析國際對大選看法，包括李駿怡（英國諾丁罕大學台灣研究中心主任）、Marcin Jerzewski（歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任）、Satoru Nagao（日籍專家、華盛頓哈德遜研究所研究員）、Sriparna Pathak（印度金德爾全球大學副教授）、Misha Zelinsky（《澳洲金融評論》地緣政治記者），並鎖定未來整體經濟及半導體展望，提供不同角度的見解。

TaiwanPlus邀請海外觀眾、在台外籍友人、商務人士、外籍配偶、新住民等，都可透過TaiwanPlus官方網站YouTube頻道收看節目，台灣本地觀眾也可打開TaiwanPlus電視頻道，即時掌握開票狀況。

▼影／TaiwanPlus將於1月13日投開票日當天，連續6小時，推出3個全英語LIVE直播開票特別節目。

ET快訊
北區50嵐今漲價「紅茶拿鐵75元」　網秒改喝它：有買一送一
27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面
彈頭認了同床愛上20歲嫩妹　父女戀告吹：我只愛處女唇
三重警自轟亡...從警6年經歷曝　被發現已屍斑
「小鋼炮」翻車！駕駛死前搖手求救　多人查看後離去
中職賽制重大變革！　啟用突破僵局制
27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

小吃店「若燥飯35元」不是錯字！內行解答　一票人長知識了

田間「有蛇出沒」別怕！保育瀕危赤腹游蛇　林業署納生態給付

老公冷戰回婆家「LINE不接不回」　人妻卻嗨爆！一票人笑：恭喜

高鐵罷工危機露曙光！勞資調解有共識　歷年最高年終獎金有譜

批綠執政「吃銅吃鐵貪婪模樣」　管中閔：集中力量下架民進黨

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

小吃店「若燥飯35元」不是錯字！內行解答　一票人長知識了

田間「有蛇出沒」別怕！保育瀕危赤腹游蛇　林業署納生態給付

老公冷戰回婆家「LINE不接不回」　人妻卻嗨爆！一票人笑：恭喜

高鐵罷工危機露曙光！勞資調解有共識　歷年最高年終獎金有譜

批綠執政「吃銅吃鐵貪婪模樣」　管中閔：集中力量下架民進黨

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

築間2023年營收破57億元　今年要開4品牌、拓展海內外市場

報稅抓包媳婦有房「沒報告」！失望喊：這麼見外嗎　全場傻

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

湯唯再駁離婚謠言：完全不可能！　告白老公閃瞎「比女兒還重要」　

《富都青年》破億倒數！吳慷仁日光浴曬出黑肌　意外被拍上空照

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

鼎泰豐連8年除夕初一不營業　海底撈與築間集團這2天也公休

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

過年後「安靜離職」　5星座上榜

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

更多熱門

相關新聞

台東出現3處「1人專屬投票箱」　投給誰馬上曝光

台東出現3處「1人專屬投票箱」　投給誰馬上曝光

台東人口結構特殊，立委選舉出現3個票箱各只有1張選票，選民投給誰，開票後馬上曝光；另外，台東縣今年有5人申請返國行使選舉權，2男3女都在台東市區。

日經：台灣大選「年輕選民」是關鍵！

日經：台灣大選「年輕選民」是關鍵！

談國家級警報　賴清德：人民有知的權利

談國家級警報　賴清德：人民有知的權利

呱吉《夜夜秀》髒話開噴黃國昌！　總統、政黨票表態了

呱吉《夜夜秀》髒話開噴黃國昌！　總統、政黨票表態了

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵

關鍵字：

TaiwanPlus2024總統大選英語開票

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面