日經：台灣大選「年輕選民」是關鍵！　更關注民生經濟問題

▲ 日經亞洲指出，台灣年輕選民將是大選關鍵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣總統大選將於13日舉行，《日經亞洲》援引分析人士指出，年輕選民可能左右大選結果，超過600萬人年齡介於20至39歲之間，占合格選民的31%，高於526萬60歲（含）以上選民。而這場選舉在許多旁觀者眼中被視為決定未來兩岸關係的投票，但對年輕族群來說，薪資、通貨膨脹、能源安全、平等和社會正義等民生議題同樣重要。

《日經亞洲》採訪多名40歲以下選民，可見每個人關注焦點不同，有些人擔心自己的經濟前景，有人則更擔心台灣生存問題。

31歲新手媽媽趙安娜（Anna Chao，音譯）從事金融業，稱自己每天都擔心中國會武力奪台，「我非常擔心，尤其我的女兒還這麼小。台灣和中國開戰的破壞力太大了。我還沒決定投給哪個候選人，但我最關注的關鍵是這個人是否能管理並改善與中國關係。」

從事不動產開發的32歲男子朱喬治（George Chu，音譯）指出，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周圍進行實彈演習，令他開始考慮移民，並開始申請日本永久居留權，「台灣人已經習慣中國威脅，但裴洛西訪台後，我開始幫我自己、我老婆和我的小孩申請。」

▲ 綠營過去8年獲得不少年輕選民支持，但近來支持度下降。（圖／路透）

這場選舉對台灣未來至關重要，不僅牽動台美及兩岸關係，下任總統也將決定社會政策。執政的民進黨過去近8年來使台灣成為亞洲首個同婚合法化國家，總統蔡英文向原住民道歉、通過氣候變遷法案，廣受年輕選民支持；而國民黨對同婚立場保守，因此獲得老一輩選民支持。

然而，蔡英文政府雖連續8年調漲最低基本工資至2萬7470元，在發達經濟體中仍位居末座。房價漲得比薪水快，台灣經濟也在放緩，2023年經濟成長率（GDP）預測降至1.42%，創下2009年以來最低，且出生率低於死亡率。

32歲化妝品產業經理王葛蕾斯（Grace Wang，音譯）坦言，對經濟問題的憂慮令她對成家感到卻步，「買房就像幻想一樣。在房價飆漲和每個決定伴隨的經濟壓力之下，我看不見通往成家或生育的路，未來10年都是。」

由於房價上漲、實際工資持平及兩岸關係惡化等因素，民進黨候選人賴清德正努力應對年輕選民支持度下降問題。東海大學政治系教授潘兆民受訪指出，許多年輕人正考慮投給柯文哲領導的台灣民眾黨，該黨自我定位為主要政黨以外的第三勢力。

▲ 專家指出，不少年輕人考慮投給民眾黨。（圖／路透）

著有《台灣：受到威脅的爭議性民主國家》（Taiwan: A Contested Democracy Under Threat，暫譯）的政治學家南樂（Lev Nachman）引用一項研究指出，柯文哲和賴清德在年輕族群中都有不少支持者，侯友宜則較少。該研究為期5個月，涉及20個15至24歲重點族群，受訪者共100多人。

21歲女大生許方琪（Hsu Fang-chi，音譯）是首投族，認為不論誰當選，經濟問題都不會有太大改變，但她希望改善與中國關係，「總比現在的冰冷僵局好。」

相較兩岸關係，同是首投族的中正大學商科學生黃艾文（Alvin Huang，音譯）更關注住房和能源問題，「入侵台灣？那是中國的選擇，不是我們的。」

來自中央研究院的劉雯（Wen Liu，音譯）表示，蔡英文身為台灣第一位女總統及同婚支持者，象徵著變革，在年輕選民中引發共鳴，但「柯文哲可能對一些年輕人更具吸引力，因為他被視為真正的反建制人物，儘管他經常發表厭女、不恰當言論。」

▲ 侯友宜反對廢死，對同婚的立場則被認為模稜兩可。（圖／路透）

雖然3名候選人都強調維持台海現狀，但對兩岸關係立場不同，在社會問題上也存在分歧，最明顯的包括同婚及死刑議題。去年曾參加同志大遊行的高雄19歲女大生許靜雯（Hsu Jing-wen，音譯）指出，她這一代許多人都關心性別、婚姻平等及環境問題，「我在遊行中認識很多朋友，很感謝自己成長的社會相較爸媽的時代有更多權利與自由。」

高雄男大生林思凱（Lin Sz-kai，音譯）提到，他有一些同學是首投族，許多人更在乎住房補貼、基本工資和民生政策，「但不代表我們不關注與中國爆發衝突的風險。年輕人仍高度關注國際問題，例如兩岸關係。」

東海大學的潘兆民指出，過去台灣年輕選民不太關心選舉，投票率很低，「但隨著他們近年愈來愈參與公共事務，尤其是在太陽花學運過後，年輕選民對選舉愈來愈重要。他們將是影響這次大選的關鍵之一」，3名候選人都盡一切努力獲取年輕族群支持。