政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

記者邱晟軒／綜合報導

2024選戰進入最後倒數，各政黨候選人相繼登上《賀瓏夜夜秀》爭取選民認同。包括民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨副總統候選人趙少康等人皆有出席。媒體人黃揚明透露，「時代力量、台灣基進都業配《賀瓏夜夜秀》」，他認為儘管是付錢業配，但公開揭露仍值得肯定，不過基進黨付費上節目卻口碑翻車，令他嘆為觀止。

黃揚明9日在臉書發文表示，最新上線《賀瓏夜夜秀》訪問時代力量黨主席王婉諭、前台北市議員呱吉影片，片尾呈現時力圖樣，說明欄清晰公開揭露「本集影片由時代力量邀約製作」。

▲時代力量、基進黨皆有公開揭露業配資訊。（圖／翻攝STR Network YouTube）

黃揚明指出，同樣，1月5日上線的訪談節目，特別邀請了台灣基進前主席陳奕齊、港湖立委候選人吳欣岱。影片片尾呈現台灣基進圖樣，說明欄一樣標示了「本集影片由台灣基進邀約製作」，然而「付費上節目，結果還被罵成這樣，基進黨真的很猛」。

黃陽明進一步表示，至於趙少康專訪那集，說明欄寫的是「非常感謝趙少康先生的『副總統辯論會』幕僚貴賓證」；吳欣盈專訪的說明欄寫的則是：「本集影片由吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌邀約製作」。黃陽明強調，「付費業配上節目的政黨，有公開揭露就給肯定」。

▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼 跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）