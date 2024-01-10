　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

記者邱晟軒／綜合報導

2024選戰進入最後倒數，各政黨候選人相繼登上《賀瓏夜夜秀》爭取選民認同。包括民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨副總統候選人趙少康等人皆有出席。媒體人黃揚明透露，「時代力量、台灣基進都業配《賀瓏夜夜秀》」，他認為儘管是付錢業配，但公開揭露仍值得肯定，不過基進黨付費上節目卻口碑翻車，令他嘆為觀止。

黃揚明9日在臉書發文表示，最新上線《賀瓏夜夜秀》訪問時代力量黨主席王婉諭、前台北市議員呱吉影片，片尾呈現時力圖樣，說明欄清晰公開揭露「本集影片由時代力量邀約製作」。

▲▼ 。（圖／翻攝STR Network）

▲▼ 。（圖／翻攝STR Network）

▲時代力量、基進黨皆有公開揭露業配資訊。（圖／翻攝STR Network YouTube）

黃揚明指出，同樣，1月5日上線的訪談節目，特別邀請了台灣基進前主席陳奕齊、港湖立委候選人吳欣岱。影片片尾呈現台灣基進圖樣，說明欄一樣標示了「本集影片由台灣基進邀約製作」，然而「付費上節目，結果還被罵成這樣，基進黨真的很猛」。

黃陽明進一步表示，至於趙少康專訪那集，說明欄寫的是「非常感謝趙少康先生的『副總統辯論會』幕僚貴賓證」；吳欣盈專訪的說明欄寫的則是：「本集影片由吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌邀約製作」。黃陽明強調，「付費業配上節目的政黨，有公開揭露就給肯定」。

▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

誰要求高端保密？侯辦拿證據打臉薛瑞元　「雙方都要求保密」

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

海外台商組團返台投票！　侯友宜二哥當分身盼集中選票政黨輪替

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

誰要求高端保密？侯辦拿證據打臉薛瑞元　「雙方都要求保密」

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

海外台商組團返台投票！　侯友宜二哥當分身盼集中選票政黨輪替

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

租屋妹26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

政治熱門新聞

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

王婉諭哽咽重提小燈泡　淚談廢死議題

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

羅致政41分鐘音檔疑雲　郭正亮提1疑點

更多熱門

相關新聞

民進黨若勝選北京怎反應？中聯部長回應

民進黨若勝選北京怎反應？中聯部長回應

選前兩岸議題受熱議，正在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超9日被問到，「如果民進黨在即將到來的台灣大選中獲勝，北京將作何反應？」劉建超一言以蔽之，「在這個特定時刻，我想說的是，中方在台灣問題上的立場是明確的、堅定的、沒有變化的。」

傅崐萁號召全國青年返鄉投票

傅崐萁號召全國青年返鄉投票

日雅虎逾85%網友關心台灣總統大選

日雅虎逾85%網友關心台灣總統大選

韋安／「113」三重神奇巧合？侯友宜「一定會贏」

韋安／「113」三重神奇巧合？侯友宜「一定會贏」

賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

關鍵字：

基進黨2024總統大選夜夜秀吳欣岱

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面