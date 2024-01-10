高鐵罷工危機露曙光！勞資調解有共識　歷年最高年終獎金有譜

▲高鐵勞資針對年終獎金調解有初步共識，讓罷工危機露曙光。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵將發2.3個月年終獎金，不過高鐵企業工會訴求應有4個月，日前宣告已準備好「無感年終，有理罷工」行動，今(10日)高鐵勞資調解雙方達初步共識，但罷工危機是否解除，工會表示，將視17日董事會通過年終案及19日二次調解結果。高鐵公司承諾將向董事會爭取歷年最高獎金，盼勞資攜手同行提供優質服務。

台灣高鐵日前宣布發放2.3個月年終獎金，不但比過往2個月多出0.3個月，另還有營運激勵金每人1.2萬元，創下新高，不過台灣高速鐵路公司企業工會主張總獎金爭取應該要達稅前盈餘的25%，總獎金的分配年終與績效應該1：1，換算下來年終獎金2+2是合理的，等同年終獎金至少要達4個月，另訴求考量今年營收和通膨，實質調薪要4%以上，調薪要平衡各職種、職等及職務公平調整。工會日前更宣示已經準備好「無感年終，有理罷工」的爭議行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵勞資今針對年終獎金案也進行勞資調解，台灣高速鐵路企業工會表示，今針對年終獎金及疏運津貼與台灣高鐵公司在台北市勞動局達成初步共識；在趨近工會主張下，雙方先各自於內部進行代表大會及董事會的決議流程後，將於1月19日在北市勞動局進行二次調解最後確認及簽訂。

不過高鐵企業工會表示，依然會按照先前的爭議行為步調持續前進，1月16日依然會召開會員代表大會表決爭議行為及罷工投票程序。

台灣高鐵企業工會受訪時表示，高鐵公司資方已經將方案帶回去，基於誠信原則尚無法宣布，工會將等17日董事會通過以及19日二次調解結果出爐後，再決定是否持續罷工投票和行動。

高鐵公司則表示，台灣高鐵今與企業工會於台北市政府勞動局，針對年終獎金等議題進行調解。在公司展現誠意、積極溝通，並承諾將向董事會提案為全體同仁爭取歷年最高獎金等議題善意下，企業工會同意繼續與公司進行協商，雙方將進行第二次調解。

台灣高鐵公司強調，將持續秉持最大誠意與工會協商溝通，期盼勞資攜手同行，共同守護高鐵人多年來在全民心中所建立安全、穩定、可靠的形象與信賴感。

台灣高鐵表示，相關議題將提送下周董事會審議，經理部門將全力積極為全體同仁爭取。至盼勞資雙方能夠早日化解歧見、獲得共識，在互信共榮基礎下，共創勞資雙方及旅客大眾之多贏。