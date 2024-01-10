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高鐵團體優惠降門檻！11人以上同行　每周400班「最低6折起」

▲▼高鐵,列車,旅客,月台,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲11人以上成行，高鐵指定車次團體優惠6折起。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

瞄準旅遊市場，台灣高鐵今(10日)宣布，高鐵「指定車次團體」優惠門檻從20人成團降低到11人以上同行即適用，每周有400班次最低6折起；另高鐵「校外教學專案」1月20日起至3月31日再度擴大適用範圍，國高中生團體7折、小學生及具敬老愛心孩童票資格等4折。

台灣高鐵宣布，「指定車次團體」優惠即日起提供更加彈性人數組合及全新折扣，原本20人成團的門檻降低到11人以上同行，搭乘指定車次折扣最低6折起，不但比原優惠平日7折、假日8折更低，且每周超過400班適用車次，每天都有指定車次適用6折、77折或85折優惠。

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除「指定車次團體」優惠外，非指定車次也有團體優惠，高鐵團體優惠適用對象為搭乘日期、車次、起訖站、車廂種類相同的團體，且同團旅客全票達11人以上者，即享不限車次全額票價95折優惠。

另為鼓勵寒假期間搭高鐵出遊，台灣高鐵也擴大「校外教學專案」適用範圍，1月20日起到3月31日止，開放高中以下「政府立案之公私立短期補習班」適用。學生團體11人以上同行，國、高中生可享全額票價7折；小學生及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，享標準車廂對號座全額票價4折，同行師長同享7折優惠，每11位中至多可含2位帶隊老師。

▲▼高鐵對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出滿額2萬元加碼優惠。（圖／台灣高鐵）

▲高鐵對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出滿額2萬元加碼優惠。（圖／台灣高鐵）

高鐵為鼓勵企業團體旅客搭高鐵，也推出企業會員滿額贈，高鐵企業會員購買團體票，單段行程搭乘金額每滿2萬元，加贈高鐵假期仟元抵用券5張，可累贈。

此外，台灣高鐵也對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出加碼優惠，旅客透過28家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，也同享滿2萬元加贈高鐵假期仟元抵用券5張優惠。

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