北市立委激戰區　于美人告鍾小平操作「棄保」意圖使人不當選

記者劉昌松／台北報導

被視為台北市立委選情最膠著的第5選區，近日在街頭上出現看板、布條，寫著「棄于保鍾」，讓無黨籍候選人于美人大感不滿，認為鍾小平唯一的政見是操作棄保，對她的選民造成困擾，因此10日在律師陪同下，到台北地檢署遞狀控告鍾小平涉嫌妨害名譽、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。

▲台北中立委候選人于美人控告對手鍾小平意圖使人不當選。（圖／記者劉昌松攝）

北市第5選區(中正萬華)立委候選人有國民黨籍鍾小平、民進黨籍吳沛憶、無黨籍于美人，除了2大政黨各有基本奧援外，擁有全國知名度的媒體人于美人也來勢洶洶，雖然3組人馬都沒有在新聞版面呈現激戰，但暗潮洶湧的三腳督選情被視為北市選情最難預期的1區。

但最近中正萬華街頭出現許多看板、布條，寫著「棄于保鍾」，讓連日掃街失聲的于美人氣得跑到北檢提告，于美人說自己一直想維持乾淨、優質、有質感的選舉，「最後還是要來按鈴，是唯一的方式了，因為中正萬華的選民，有很多資訊不對稱情況下，希望藉由機會告訴各位，這次選舉有多惡質。」

▲于美人不滿鍾小平在選區各處張貼看板、布條操作棄保，造成選民困擾。（圖／記者劉昌松攝）

于美人表示，「我單槍匹馬、赤手空拳要對抗這樣的政黨，讓政黨喊出要棄保，某種程度我算是贏了，但我非常非常憤怒，這到底要給我們的孩子我們的國民怎樣的示範？」「候選人只提出這樣的政見(指棄保)可以嗎？我一定戰到最後一兵一卒，希望中正萬華選民用選票，抗議這樣的惡質選風。」