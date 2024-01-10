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社會 社會焦點 保障人權

北市立委激戰區　于美人告鍾小平操作「棄保」意圖使人不當選

記者劉昌松／台北報導

被視為台北市立委選情最膠著的第5選區，近日在街頭上出現看板、布條，寫著「棄于保鍾」，讓無黨籍候選人于美人大感不滿，認為鍾小平唯一的政見是操作棄保，對她的選民造成困擾，因此10日在律師陪同下，到台北地檢署遞狀控告鍾小平涉嫌妨害名譽、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。

▲台北中正萬華區區立委候選人于美人控告對手鍾小平意圖使人不當選。。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北中立委候選人于美人控告對手鍾小平意圖使人不當選。（圖／記者劉昌松攝）

北市第5選區(中正萬華)立委候選人有國民黨籍鍾小平、民進黨籍吳沛憶、無黨籍于美人，除了2大政黨各有基本奧援外，擁有全國知名度的媒體人于美人也來勢洶洶，雖然3組人馬都沒有在新聞版面呈現激戰，但暗潮洶湧的三腳督選情被視為北市選情最難預期的1區。

但最近中正萬華街頭出現許多看板、布條，寫著「棄于保鍾」，讓連日掃街失聲的于美人氣得跑到北檢提告，于美人說自己一直想維持乾淨、優質、有質感的選舉，「最後還是要來按鈴，是唯一的方式了，因為中正萬華的選民，有很多資訊不對稱情況下，希望藉由機會告訴各位，這次選舉有多惡質。」

▲台北中正萬華區區立委候選人于美人控告對手鍾小平意圖使人不當選。。（圖／記者劉昌松攝）

▲于美人不滿鍾小平在選區各處張貼看板、布條操作棄保，造成選民困擾。（圖／記者劉昌松攝）

于美人表示，「我單槍匹馬、赤手空拳要對抗這樣的政黨，讓政黨喊出要棄保，某種程度我算是贏了，但我非常非常憤怒，這到底要給我們的孩子我們的國民怎樣的示範？」「候選人只提出這樣的政見(指棄保)可以嗎？我一定戰到最後一兵一卒，希望中正萬華選民用選票，抗議這樣的惡質選風。」

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