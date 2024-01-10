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柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

▲▼ 時代力量黨主席暨立委候選人王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

▲時代力量黨主席暨立委候選人王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量立委王婉諭自投入新竹縣第二選區立委選戰後，受到各界熱烈迴響，她近日在臉書接連發布推薦影片，其中有三位都是民眾黨總統候選人柯文哲前市府重要成員，包括前台北市都發局長林洲民、前台北市社會局長許立民、前民眾黨文宣部主任柯昱安。她強調，相信大家為了台灣好的心情是一致的，尤其第三勢力在區域選舉較為弱勢，她會匯集一切願意支持的力量。

林洲民形容王婉諭的質詢，「柔得像一陣風，利得像一把刀，她清楚地知道她對社會的要求是什麼。」他認為，讓王婉諭這樣一位堅持理想的人，繼續留任國會，有助於讓瀰漫在社會中的失望感與無助感消失，因此，他誠摯推薦，所有對這個社會產生失望感、無助感的人們，都可以站出來投下支持王婉諭的一票。

而許立民則憶起2016年台北市內湖發生小燈泡的事件，當時擔任台北市社會局長的他因此認識王婉諭。他強調，「王婉諭是一個堅毅的母親」，他也觀察到，小燈泡的事件後，王婉諭將對小燈泡的思念與關愛，化為對社會的叩問，迫切的想了解「為什麼社會上會有這樣子的事件？」，以及如何從社會安全網的補強，以及修復式司法的嘗試，來避免這樣的事件再次發生。

許立民認為，王婉諭進入立法院後，持續堅持價值並推動修法，四年來的問政成果，已讓台灣的社會福利各方面有長足進步。他表示，像王婉諭這樣堅持價值，並努力推動制度改變的立委，在立法院中無疑是「少數，而且珍貴、稀有的」。

柯昱安則大力讚許王婉諭對議題的耕耘與關注，更形容王婉諭是台灣民主最堅定的「乾燥劑」。因此，他向新竹縣的選民們喊話，新竹縣不能再被沒有前瞻思維的政客把持，他認為，現在三組候選人當中，王婉諭是最有能力改變這個區域的候選人，他期盼竹二選區的朋友們能留下王婉諭，讓新竹縣成為進步勢力發光的「新政治」示範區。

王婉諭表示，非常感謝這些優秀的前輩、夥伴們站出來支持她，即便過去所處陣營不同。她強調，相信大家為了台灣好的心情是一致的，尤其第三勢力在區域選舉較為弱勢，她會匯集一切願意支持的力量。

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