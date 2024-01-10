　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷爆7頁內部會議資料稱「管控兩岸航班」　民進黨嗆抹黑：直接提告

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲新黨立委候選人侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

選戰倒數3天，新黨北投士林立委候選人侯漢廷10日爆料民進黨內部資料，直指民進黨「用國家機關公然介選」。文件共計7頁，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。侯直言，「對岸介選」、「外交突破」、「中共同路」等，根本是民進黨精心策畫編出的故事。對此，民進黨發言人張志豪嚴正駁斥，「本黨根本沒有這樣的文件」，將提告以正視聽。

針對某立委候選人爆料民進黨文件外流，民進黨發言人張志豪嚴正駁斥表示，本黨根本沒有這樣的文件，該候選人在選前惡意栽贓抹黑，企圖影響選情，相關證據已交給大選律師團加以提告。

張志豪指出，「造謠抹黑的極致就是直接偽造！」聯合報先前也造假報導「美國要求我方投資興建新型P4實驗室，研發生物戰劑」，後來證實是不實錯假新聞。他強調，民進黨中央從來就沒有這樣的資料，也沒這樣的格式，候選人自我幻想，自己打字偽造，就當作民進黨的會議記錄，已經不是烏龍爆料！而是刻意偽造。應該立刻道歉。

▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

根據侯漢廷提出的爆料內容，民進黨中央政策委員會的機密資料提到，選戰策略要「先將柯文哲打入中共同路人」、「擴大國民黨與民眾黨都是中共同路人的宣傳戰略」、「要將國民黨的馬英九、朱立倫、侯友宜及民眾黨的柯文哲一起拉入紅色政黨的同路人」等，還要「以故事性的方式轉給三立及年代政論節目的名嘴進行爆料」，或是用「共產黨介入台灣民主自由神聖的神聖選舉，這一的故事性論述」等。

侯漢廷痛批，抹紅在野黨、推給境外介選，這是近期以來執政黨的骯髒手法，執政黨大言不慚的就是在編故事、並且餵養製造的故事給民眾吃，文件中看不到半點要為國家政策做改善努力的地方，只有抹紅、編故事的奧步，「現在還相信所謂『在野黨是中共同路人』的朋友，還要繼續被騙嗎？」

另外，文件還提及「本黨應將2020年蔡英文總統選戰方式重新檢視，再包裝一遍『亡國感』」。侯漢廷批評，根本證明了，民進黨是蓄意在操弄、包裝、欺騙亡國感，用恐嚇勒索詐欺的方式，讓人民在恐懼中投票，「包含昨天的衛星當飛彈，也是『芒果乾』的一環！」

且民進黨在內部還說出了所謂外交突破的大實話，就是「外部勢力的介入是要『自導自演』」，要用「外銷轉內宣的手法」，外交部及黨中央的國際部要積極邀請國際重要政治人士與團體來台訪問，若不能來就在美國製作影片。侯漢廷抨擊，所謂「外交賓客、幫助邦誼，人民愛戴」根本是「外交請客、幫助選舉，人民埋單」，標準拿你的錢、洗你的腦。

此外，侯漢廷指出，文件中還提及與司法相關有兩個部分，一個是打柯、另一個是打國民黨。「打柯是選戰第一要務，讓青年失去對柯文哲與民眾黨的支持」，要凸顯法務部已積極介入郭台銘總統連署賄選，並且開始對法務部下指導棋，「法務部應加強查察連署站有關與賄選人士的人士組織，以達到抑制民眾黨政黨選票擴大的目的」。侯直言，法務部已經成了打擊民眾黨政黨票的鷹犬，民進黨是假查賄，真選舉。

打擊國民黨的方式，則是「請陳建仁院長督促法務部，以及林佳龍秘書長要求司法院加速司法審判的進度」，加速國民黨官員與立委黑金貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判，壓制對手的選舉力量投入。且還要「擴大共諜案的外溢效益，特別是針對國民黨黃復興黨部的退職軍人」、「將共諜案擴大調查層面」，最終「本黨的候選人才有勝選的效果」。

侯漢廷還指出，根據文件內容，民進黨指示要「管控兩岸機船航班的數量」、「交通部須持續以商業營運考量為由，盡量延後航班數量的擴展」，「選前要盡量控管」、「針對轉機香港、澳門及日本韓國的航班也又一併評估數量的管控」。侯說，這一切的目的也說的很清楚，「嚴控船班與飛航班次及飛航城市，會有利本黨的選情」。

侯漢廷痛批，憲法第10條保障人民有居住遷徙自由，返台投票更是基本人權支持民主，是天經地義的事情，民進黨竟為了一黨私利，不惜動用交通部力量減少船班航班，不讓人民回台，把台灣人阻絕在外，這能叫愛台灣嗎？民進黨四年前高喊「回家投票」都是假的嗎？只有投給民進黨才要回家投票，投給在野黨就封死你回家的路，民進黨雙標可憎可恨。

侯漢廷指出，民進黨近期不斷以「對岸介選」當成今年選舉主軸，然而在羅致政事件後，「對岸介選」已無人相信，而從民進黨會議中則可看出「對岸介選」、「外交突破」「中共同路」根本是民進黨精心策畫、編故事要台灣人相信的「謊言」與「自導自演」，只有「國家機關介選」才是真的。

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

▲▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

誰要求高端保密？侯辦拿證據打臉薛瑞元　「雙方都要求保密」

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

海外台商組團返台投票！　侯友宜二哥當分身盼集中選票政黨輪替

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

誰要求高端保密？侯辦拿證據打臉薛瑞元　「雙方都要求保密」

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

海外台商組團返台投票！　侯友宜二哥當分身盼集中選票政黨輪替

快訊／反駁發警報介選　國防部：國防安全考量「絕無受政治干擾」

租屋妹月薪26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

政治熱門新聞

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

王婉諭哽咽重提小燈泡　淚談廢死議題

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

羅致政41分鐘音檔疑雲　郭正亮提1疑點

更多熱門

相關新聞

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

選戰倒數，國民黨總統候選人侯友宜喊出「藍白共治」，副總統候選人趙少康今（10）日赴嘉義市陪立委候選人張秀華車掃，受訪時強調，柯文哲的政治宣言也有提組聯合政府、推動內閣制，因此「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。

盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

台南議員怒轟民進黨：選舉比台灣人的命還重要

台南議員怒轟民進黨：選舉比台灣人的命還重要

狼來了！轟國防部賣芒果乾　國民黨發布「貪腐警報」下架民進黨

狼來了！轟國防部賣芒果乾　國民黨發布「貪腐警報」下架民進黨

決戰72小時／侯友宜「拼輪替」廣告感動藍軍　陸戰大秀動員肌肉

決戰72小時／侯友宜「拼輪替」廣告感動藍軍　陸戰大秀動員肌肉

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴侯漢廷民進黨2024立委

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面