侯漢廷爆7頁內部會議資料稱「管控兩岸航班」　民進黨嗆抹黑：直接提告

▲新黨立委候選人侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

選戰倒數3天，新黨北投士林立委候選人侯漢廷10日爆料民進黨內部資料，直指民進黨「用國家機關公然介選」。文件共計7頁，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。侯直言，「對岸介選」、「外交突破」、「中共同路」等，根本是民進黨精心策畫編出的故事。對此，民進黨發言人張志豪嚴正駁斥，「本黨根本沒有這樣的文件」，將提告以正視聽。

針對某立委候選人爆料民進黨文件外流，民進黨發言人張志豪嚴正駁斥表示，本黨根本沒有這樣的文件，該候選人在選前惡意栽贓抹黑，企圖影響選情，相關證據已交給大選律師團加以提告。

張志豪指出，「造謠抹黑的極致就是直接偽造！」聯合報先前也造假報導「美國要求我方投資興建新型P4實驗室，研發生物戰劑」，後來證實是不實錯假新聞。他強調，民進黨中央從來就沒有這樣的資料，也沒這樣的格式，候選人自我幻想，自己打字偽造，就當作民進黨的會議記錄，已經不是烏龍爆料！而是刻意偽造。應該立刻道歉。

▼侯漢廷獨家踢爆民進黨中央政策委員會機密資料。（圖／侯漢廷提供）



根據侯漢廷提出的爆料內容，民進黨中央政策委員會的機密資料提到，選戰策略要「先將柯文哲打入中共同路人」、「擴大國民黨與民眾黨都是中共同路人的宣傳戰略」、「要將國民黨的馬英九、朱立倫、侯友宜及民眾黨的柯文哲一起拉入紅色政黨的同路人」等，還要「以故事性的方式轉給三立及年代政論節目的名嘴進行爆料」，或是用「共產黨介入台灣民主自由神聖的神聖選舉，這一的故事性論述」等。

侯漢廷痛批，抹紅在野黨、推給境外介選，這是近期以來執政黨的骯髒手法，執政黨大言不慚的就是在編故事、並且餵養製造的故事給民眾吃，文件中看不到半點要為國家政策做改善努力的地方，只有抹紅、編故事的奧步，「現在還相信所謂『在野黨是中共同路人』的朋友，還要繼續被騙嗎？」

另外，文件還提及「本黨應將2020年蔡英文總統選戰方式重新檢視，再包裝一遍『亡國感』」。侯漢廷批評，根本證明了，民進黨是蓄意在操弄、包裝、欺騙亡國感，用恐嚇勒索詐欺的方式，讓人民在恐懼中投票，「包含昨天的衛星當飛彈，也是『芒果乾』的一環！」

且民進黨在內部還說出了所謂外交突破的大實話，就是「外部勢力的介入是要『自導自演』」，要用「外銷轉內宣的手法」，外交部及黨中央的國際部要積極邀請國際重要政治人士與團體來台訪問，若不能來就在美國製作影片。侯漢廷抨擊，所謂「外交賓客、幫助邦誼，人民愛戴」根本是「外交請客、幫助選舉，人民埋單」，標準拿你的錢、洗你的腦。

此外，侯漢廷指出，文件中還提及與司法相關有兩個部分，一個是打柯、另一個是打國民黨。「打柯是選戰第一要務，讓青年失去對柯文哲與民眾黨的支持」，要凸顯法務部已積極介入郭台銘總統連署賄選，並且開始對法務部下指導棋，「法務部應加強查察連署站有關與賄選人士的人士組織，以達到抑制民眾黨政黨選票擴大的目的」。侯直言，法務部已經成了打擊民眾黨政黨票的鷹犬，民進黨是假查賄，真選舉。

打擊國民黨的方式，則是「請陳建仁院長督促法務部，以及林佳龍秘書長要求司法院加速司法審判的進度」，加速國民黨官員與立委黑金貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判，壓制對手的選舉力量投入。且還要「擴大共諜案的外溢效益，特別是針對國民黨黃復興黨部的退職軍人」、「將共諜案擴大調查層面」，最終「本黨的候選人才有勝選的效果」。

侯漢廷還指出，根據文件內容，民進黨指示要「管控兩岸機船航班的數量」、「交通部須持續以商業營運考量為由，盡量延後航班數量的擴展」，「選前要盡量控管」、「針對轉機香港、澳門及日本韓國的航班也又一併評估數量的管控」。侯說，這一切的目的也說的很清楚，「嚴控船班與飛航班次及飛航城市，會有利本黨的選情」。

侯漢廷痛批，憲法第10條保障人民有居住遷徙自由，返台投票更是基本人權支持民主，是天經地義的事情，民進黨竟為了一黨私利，不惜動用交通部力量減少船班航班，不讓人民回台，把台灣人阻絕在外，這能叫愛台灣嗎？民進黨四年前高喊「回家投票」都是假的嗎？只有投給民進黨才要回家投票，投給在野黨就封死你回家的路，民進黨雙標可憎可恨。

侯漢廷指出，民進黨近期不斷以「對岸介選」當成今年選舉主軸，然而在羅致政事件後，「對岸介選」已無人相信，而從民進黨會議中則可看出「對岸介選」、「外交突破」「中共同路」根本是民進黨精心策畫、編故事要台灣人相信的「謊言」與「自導自演」，只有「國家機關介選」才是真的。