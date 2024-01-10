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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

▲國民黨不分區立法委員候選人陳永康出席黨中央記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨不分區立法委員候選人陳永康出席黨中央記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國防部昨天發布國家級警報，卻將衛星誤譯成飛彈，造成民眾恐慌。國民黨今（10）日召開記者會，質疑民進黨政府為何去年中共飛彈飛越台灣上空時未發布防空警報，如今中共發射衛星就發布警報？國民黨支持中華民國國防，也相信國防部的專業，但也呼籲勿讓國家級簡訊淪為選舉操作，整個國家級警報的發送程序仍有諸多精進空間。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨對國防的支持絕對是100%，捍衛中華民國主權也不容置疑，更相信國防部的專業。然而，這次發布警報的程序上是否有精進空間？依據國防部發布的資訊，衛星運載火箭於3點04分在四川西昌發射，防空警報簡訊3點17分發布，中間有13分鐘的時間。從四川成都搭飛機到台灣台北距離約為1750公里，而衛星運載火箭的速度1分鐘約在三四百公里以上，因此實際上衛星運載火箭從西昌發射後，即使飛越台灣上空，時間最多也就五分鐘，然而國防部卻隔了13分鐘才發布警報，發布時火箭早已飛到非常遠的地方去了。

林寬裕指出，昨天國防部公布該衛星運載火箭通過臺灣上空時的高度是500公里。領空高度有國際規範，不是無上限到連外太空以上都是我方領空，最高可能也就160公里。如果飛越高度500公里這麼高的衛星都要發警報，那麼所有在外太空飛過臺灣垂直上空的所有衛星，難道都要發警報？為何國防部發布警報會有時間上的落差？又如何決定這個垂直的高度？

不分區立委候選人陳永康表示，對國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力給予肯定，因此才提出一些精進方案。國防部公布的圖是一個空圖，沒有套疊更大範圍，應該增加經緯度作校正。除西昌外，中共還有4個衛星中心，也可能同時發射，如果沒有大圖像就無法容納，因此要用能夠容納中共所有基地或演習範圍的更大的圖，並經GIS幾何校正，如此方可套疊多層圖來進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，更能充分得到應處的結論與方法。

陳永康指出，這次中共發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，低軌衛星很多，並不是只有大陸的衛星，外國衛星也都會通過，因此不見得一定要發布警報，若推送火箭越過海峽算是威脅，但衛星本身倒不需要，不過能夠掌握是好現象，還是予以肯定。低軌衛星飛越無需發布警告，若是飛彈飛越則當然應該發布警告，但是時間很重要，不應有延誤。去年8月4日飛彈飛越台灣上空，很危險，但當時未發布警告，相信國防部在那次之後做了精進，但希望在時間的精確度與圖像的精準度上再做努力。

陳永康強調，國民黨的國防大戰略，目的是和平避戰，方法是慎戰備戰，手段是能戰止戰，因透過從上到下的政策指導，建立有效的戰備能力，方能充分讓有限的資源從底向上做支持，自然能夠做到和平避戰，不是和平就不愛國。地緣經濟、地緣政治、地緣戰略無法區分，應從大格局來評估區域安全。

2024競選發言人凌濤則質疑，為什麼過去飛彈繞臺不示警，沒有危害的衛星發射卻發警報？國安團隊稍早排除發射衛星是中共介選，其實全國人民非常清楚，發射衛星絕非中共介選，而是民進黨介選，新潮流把國家級警報當作自己的動員令，國人無法接受。

最後，凌濤呼籲，現任副總統及民進黨總統候選人賴清德應親自出來說明，競選團隊有沒有介入國家級警報的發布？誰又應該下臺負責？

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