20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃　鮮血流一地斷腿慘死

▲台中市大安區台61線北上139.9公里處，9日晚間發生一起死亡車禍。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市大安區台61線北上139.9公里處，9日晚間發生一起死亡車禍！一名20歲袁姓重機騎士載著金姓友人行經該路段時，因金男摔下車，重機擦撞中央分隔護欄後停下，此時，後方一輛聯結車將倒臥路面的金男輾過，接著肇事逃逸，金男經緊急送醫搶救仍宣告不治。

回顧整起事發經過，20歲袁姓重機騎士9日晚間7時50分載著20歲金姓友人沿台61線北上內側車道由南往北行駛，行經事發路段時，金男因不明原因摔下車，導致袁男的重機左側車身擦撞上中央分隔護欄後停下。

袁男隨即停車，並下車查看金姓友人，不料，此時後方一台由63歲許姓駕駛所開的聯結車，當場撞上倒臥路面的金男。事件發生後，許男並未停車，反而逃離現場，事發地點留下大片血跡，相當駭人。

警消獲報到場處理，將受有身體左側擦傷的袁男，及頭部重創、右膝斷肢的金男送醫搶救，但金男仍因傷勢過重，於當日晚間9時41分宣告不治。

許姓聯結車駕駛經警方通知後到案說明，10日凌晨3時34分進行酒測，酒精濃度為0，而袁姓騎士、金姓乘客經醫院抽血檢測，酒精濃度均為0。

警方初判，為聯結車未注意車前狀況釀禍，至於重機騎士袁男及乘客金男是否有肇事因素，仍有待進一步調查釐清。現場由本分局大甲交通分隊、大安分駐所、鑑識小組依規定處理，全案依法報請台中地檢署偵辦。