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LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE貼圖、主題免費下載！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE最近釋出4款實用貼圖，包括「LINE購物直播 × 一事吳陳」、「醜白兔」、「三花看家中新年新希望」、「卡迪那享自然原來這麼療癒好吃」，而下個月就要過年了，這些祝賀貼圖都能派上用場。除了上述貼圖，還有4款主題可免費下載，像是貓貓蟲咖波、我不是胖虎，LINE官方色票系列大理石、漸層水晶月光。

LINE購物直播 × 一事吳陳｜下載請點

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下載期限：2024/2/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

華歌爾 × 醜白兔｜下載請點

下載期限：2024/2/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物護照★三花看家中新年新希望｜下載請點

下載期限：2024/2/3，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

卡迪那享自然原來這麼療癒好吃｜下載請點

下載期限：2024/1/26，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為主題系列

貓貓蟲-咖波（夜市慶典篇）｜下載請點

下載期限：2024/4/9 09:59分，91天

▲▼ 。（圖／翻攝）

我不是胖虎 悠然森活｜下載請點

下載期限：2024/4/9 09:59分，91天

▲▼ 。（圖／翻攝）

大理石 ｜下載請點

下載期限：2024/4/9 09:59分，91天

▲▼ 。（圖／翻攝）

漸層水晶月光｜下載請點

下載期限：2024/4/9 09:59分，91天

▲▼ 。（圖／翻攝）

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