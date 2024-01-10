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LINE個人檔案推新功能　創作「動畫版」AI形象

▲LINE個人工作室可創造個人AI形象。（圖／LINE）

▲LINE個人檔案工作室可創造個人AI形象。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

2023年，LINE個人檔案工作室不斷推陳出新的提供各式各樣AI生成圖片服務，今日LINE也宣布，2024年也將推出新造型，只要在LINE個人檔案工作室中，使用新推出的「AI Mini Me」功能，不需另外下載應用程式，直接在手機上，就能讓自己變成動畫主角。

此功能的適用版本為 LINE v13.11.0（含）以上，而要如何使用AI Mini Me創建人像圖片？以下為使用步驟：

Step 1：在「個人檔案」中點選「個人檔案工作室」
Step 2：點選「AI Mini Me」

▲AI Mini Me創建人像圖片。（圖／LINE）

▲AI Mini Me創建人像圖片。（圖／LINE）

Step 3：會先進入說明頁面，點選下方「建立圖片」
Step 4：初次使用，須先同意服務條款，並上傳8-12張個人臉部清晰之照片以進行製作

▲上傳8-12張個人臉部清晰之照片以進行製作。（圖／LINE）

▲上傳8-12張個人臉部清晰之照片以進行製作。（圖／LINE）

Step 5：上傳照片完畢後，請選擇對應性別
Step 6：選擇「圖片方案」，並使用LINE代幣支付方案費用，標準方案為24小時生成 50 張 AI 人像圖片，費用為 210 枚 LINE 代幣。進階方案為幾分鐘內生成 50 張 AI 人像圖片，價格為 280 枚 LINE 代幣。如選擇方案時沒有足夠LINE代幣，將會引導用戶至購買LINE代幣頁面。

▲選擇「圖片方案」。（圖／LINE）

▲選擇「圖片方案」。（圖／LINE）

Step 7：系統開始生成圖片，等候生成期間，可由系統訊息或是進入個人檔案工作室後點選右上角「人像」圖示查看進度，當圖片完成時，系統也會自動發出通知。

▲系統開始生成圖片。（圖／LINE）

▲系統開始生成圖片。（圖／LINE）

Step 8：圖片完成後，會生成5種風格，共50張圖片
Step 9：選擇喜歡的圖片後，點選「設為個人圖片」

▲圖片完成後，會生成5種風格，共50張圖片。（圖／LINE）

▲圖片完成後，會生成5種風格，共50張圖片。（圖／LINE）

Step 10: 完成個人圖片的設定後，也會於右下角顯示專屬標章

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