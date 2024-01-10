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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

▲▼國防部說明今中共發射衛星案。（圖／國防部提供）

▲國防部說明中共發射衛星案。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共自西昌衛星發射中心於9日15時03分發射的長征型衛星火箭，但在火箭點火升空後，我相關單位經計算後發現，跟原訂飛行航線不同，且會飛越南部本島上空；因此在15時17分啟動「空中告警預警系統」。不過，因為鄰近總統大選，時機敏感而引起社會議論，《ETtoday新聞雲》還原軍方「14分鐘」的決策過程，從監測、計算到發現射向偏離，並僅在數十秒內決定啟動預警系統；事後，國安高層得知第一線的決策全貌後，稱讚軍方是勇敢且正確的決策。

中共長征系列的火箭近來頻繁送衛星上太空，也都有相關的公開資訊與情資，所以我方也一直都有掌握，去年底也不乏幾次飛越台灣本島上空，但都未有觸及空中告警預警系統。不過，9日的15時03分，中共發射長征型火箭，在點火之後，我方與美方等相關單位經計算後發現，火箭飛行的航線與原本掌握的航線不同，通俗一點白話文叫「射歪了」。

原本長征火箭的飛行航線，是穿越西南空域，但因為發生「射向偏離」的狀況，該火箭會進入我航空識別區跟台東、台南上空；因此，在這10多分鐘裡，軍方與友方分析方向、計算飛行航線，最終判定為「異常」。

同時，軍方在數十秒內，研判無法確保衛星助推火箭是否掉落於台灣本島或海上作業船隻；因此，大膽決定利用「空中告警預警系統」，以簡訊方式通知國人提高警覺，最終於15時17分發出簡訊。對此，國安高層事後得知軍方的決策過程後表示，「這是一項勇敢，而且正確的決定」。

蔡英文何時知情？

在中共發射火箭的同時，總統蔡英文正在高雄視察三民安宜里活動中心的長照關懷據點，事前她只知道中共有發射火箭衛星的既定計畫，但還不知情火箭飛行航艦與原本掌握航線不同。在國家警報大響之際，蔡英文是看了高雄市長陳其邁的智慧手錶，才知道是因為中共發射衛星而有國家警報。

由於蔡英文早已知道是發射衛星，所以馬上安撫在場民眾，強調發生什麼事情總統都跟大家在一起，並解釋國家警報的用途。她說，這個就是要讓大家知道一下在發生什麼事，民主社會就是要公開透明，有什麼事情大家都知道、大家注意一下，其他事情政府會做適當的處理，「那是衛星不是飛彈，不用擔心」。

在此同時，軍方、國安系統也已進行通聯，並通知在跑行程間的蔡英文，報告軍方之所以發國家預警系統的原因，在於中共火箭飛行航線與原本掌握航線不同。

至於發布「空中告警預警系統」的指揮鏈，是否要到總統或國安會？事實上，該火箭發射屬既定掌握的計畫中，且火箭航行路線，沒有直接迎向台灣本島「企圖」，軍方沒有必要經由總統或國安會許可，由第一線權責指揮官判斷並下決策即可。

簡訊翻譯出了什麼事？

由於發布的簡訊中，中文與英文翻譯有嚴重落差，中文明確點出是「衛星」，但英文卻用「missile」（飛彈）。主因在於，此為「公版」內容，通俗的白話文叫「罐頭文字」。

在美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共發射導彈越過台灣本島上空時，當時國安會、軍方有過一次論辯，國安會主張公布飛彈航跡圖，但軍方以不擾亂民心為由拒絕；最終，國人卻是從日本公布的航跡圖中才發現，原來飛彈有飛過台灣本島上空，瞬間掀起民怨。

當時，有某位中將高層向媒體放話，聲稱是國安會決策不要公布，但顯與事實不符。自此，政府也建立了針對「飛彈」的「空中告警預警系統」。

至於這次針對衛星的預警簡訊，則如上述決策的過程，14分鐘歷程中，僅有數十秒決定發送簡訊，急忙複製貼上忙中有錯，而軍方也為此向國人道歉。不過，國安高層對於軍方的決策，仍認為這是一項勇敢且正確的決策。

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