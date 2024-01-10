文昌發射場仍有發射計畫　嫦娥六號探測器運抵整備測試

▲四川文昌衛星發射中心。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸四川文昌衛星發射基地昨（9）日發射一枚載有愛因斯坦探針衛星的火箭，台灣罕見透過手機發出全民通知，引起民眾熱議。根據文昌衛星發射基地的規劃，探月工程四期嫦娥六號任務探測器近日已運抵該發射場進行測試及發射前準備，預計2024年上半年執行發射任務。

▲國際合作下的嫦娥六號探月任務相關設備由運-20載運飛抵海南。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，國家航天局10日消息，2024年1月8日、9日，探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品分別搭乘安-124和運-20飛機，抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航天發射場。後續按計劃進行發射前各項測試準備工作。

據了解，大陸國家航天局2023年9月對外界公布，嫦娥六號探測器任務正按照計劃進行研製工作，計劃在2024年前後發射升空，將去月球背面取樣後返回地球，代表著嫦娥六號探測器有望成為全球第二個抵達月球南極的探測器，或為第一個到達月球背面取樣返回地球的探測器。

▲大陸嫦娥六號任務將在月球背面採集土壤樣本。（示意圖／翻攝新華網）

嫦娥六號任務採去多國合作的模式，包括法國的氡氣探測儀、義大利的雷射光角反射鏡、歐空局的負離子探測儀及巴基斯坦的立方星等載荷和衛星部件。

嫦娥六號任務預計將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回。現階段，官方釋出消息指，文昌發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行，計劃於2024年上半年實施發射。