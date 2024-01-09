加班也領不到27K！小資女開銷曝光　一票看傻：直接躺平吧

▲原PO每個月都過得很拮据。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

2024年元旦起，每月基本工資調漲至2萬7470元，時薪也調整到183元，不過仍有不少上班族喊苦。一名女網友就抱怨，上個月努力加班，薪水仍不到27K，扣掉平時開銷，每個月只剩下1、2000元可以花費，平常根本沒有錢和朋友出門，也沒辦法搭車回家，讓她覺得很崩潰。文章曝光後掀起討論。

原PO以「這種薪水怎麼活」為題在Dcard發文表示，上個月的薪水加上加班費，最後實領2萬6299元，但扣掉房租6200元、通訊費+保險1700元、學貸2100元、車貸3000元，車油錢500元、日用品1500-3000元、餐費5000元、眼睛雷射手術費存5000元，每月大約只會剩下1、2000元可以用，但她也會努力存起來。

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原PO透露，這樣的生活方式，平常根本沒錢可以和朋友出門，假日也沒辦法搭車回家，都是家人開車來找她。她也不會和家人拿生活費，因為對方認為成年後就應該自己努力，不該向家裡拿錢，不過收支不平衡讓她覺得很吃緊，最近常去的麵店又漲價，她只能改吃泡麵，直嘆「都快變成泡麵人了」。

▲原PO加班仍領不到27K。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後表示，「加班了薪水還這樣，應該要考慮換一份工作吧」、「建議辭掉再找，我們辦公室文書小姐也有3萬起跳，如果不辭要嘛就是兼差才能過稍微好一點的日子」、「辛苦了，建議換工作，連餐飲業都很容易找到過3萬的，對妳的生活多少有幫助」、「工作問題吧？加完班才26多，實薪比基本薪資低？」「含加班費只有27K，建議換工作或是直接當躺平族，只有27K存錢也存不到什麼錢，不如讓自己活得快樂一點」。

也有網友檢討她的開銷，「感覺通訊費用可以省一些，網路加上電話應該可以1千打死吧。然後車貸怎麼那麼高阿，一開始沒想清楚嗎」、「這種薪水要不要考慮搬回家省房租，應該到處都找得到差不多甚至更高的工作，這種薪資留在外地的意義在哪？」「沒錢就騎腳踏車，買什麼車」、「如果經濟拮据，雷射手術就不是必要」。