黃國昌跳船民眾黨　王婉諭「可以理解」：時力給不起他要的

▲王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》，節目在9日播出，主持人賀瓏詢問，前立委黃國昌退黨一事，王坦言，黃國昌很擅長一些政治盤算，比如說穩定的不分區席次，或是期待聽牌法務部長、甚至未來當首長，老實說現在的時代力量很難給他這樣的保證，他的選擇是蠻理性、科學、務實的，選在藍白合破局之後加入民眾黨，也蠻符合他的個性，永遠在最後一刻做決定，因為他是蠻優柔寡斷的。

賀瓏開頭就詢問時代力量前立委黃國昌退黨一事，王婉諭表示，他現在蠻辛苦的、忍辱負重扛那個阿北氣球，政治要有一些盤算，這是柯文哲跟黃國昌很擅長的部分，他們都是聰明人，柯文哲一邊談藍白合、一邊跟黃國昌達成協議。

王婉諭指出，黃國昌必須要有所盤算，比如說穩定的不分區席次，或是期待聽牌法務部長、甚至未來當首長，老實說現在的時代力量很難給他這樣的保證，他的選擇是蠻理性、科學、務實的。

王指出，每個人都有選擇政黨的權利，給予尊重，蠻多人都不太意外，從他過去很多所作所為，包含去年挺黃珊珊等，大家都知道會有這麼一天，只是不知道時間點在哪，黃國昌選在藍白合破局之後加入民眾黨，也蠻符合他的個性，就是永遠在最後一刻做決定，因為他是蠻優柔寡斷的。

王婉諭表示，有些人離開時代力量加入民進黨被說是戴綠帽、但也有戴白帽的，還有台灣維新，前立委高璐以用也有加入，時代力量很像職涯探索場域，只要花6百加入、就可以找到未來人生方向，時代力量8年就像新創公司，大家會考慮是不是能等到穩定那天，很多人不能等就會跳船到大公司。

王婉諭也比喻，就像夜夜秀也是，老K離開、博恩離開，賀瓏現在也要扛起來，總不能一直要跪求博恩回來。讓賀瓏驚呼「所以你們需要一個賀瓏啊！」此時，王婉諭現場拿出入黨通知書跟筆，邀請賀瓏加入時代力量，現場觀眾也不斷鼓譟「簽下去！」讓賀瓏坦言「自己要對不起趙少康了。」

賀瓏也詢問，如何防止時代力量人才繼續外流，王婉諭回應，作為一個媽媽一定會撐起時代力量，繼續做那些很重要卻缺乏關注的重要議題，接住每一個需要幫助的人，「就像你也撐起了夜夜秀一樣。」