國家級警報一響　林靜儀秒發文嗆「中國你夠了」：備戰才能避戰

▲國防部發布中國衛星飛越台灣南部，林靜儀掃街秒發文譴責。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

昨（9日）天下午國防部發布「國家級警報」向社會大眾披露中共發射衛星飛越台灣南部上空的訊息，當時正由副總統候選人蕭美琴陪同掃街拜票的立委候選人林靜儀，立刻發文嗆道：「中國你夠了！」她表示，備戰才能避戰、能戰才能止戰，呼籲選民支持國防，守護台灣；同時林靜儀也肯定國防部發布預警相當合理，並感謝第一線官兵的辛苦。

▲昨天下午國防部發布中共衛星飛越台灣南部警報，正由蕭美琴陪同掃街的林靜儀，立刻發訊息怒嗆「中國你夠了！」（林靜儀臉書）

昨天下午2點半，民進黨副總統候選人蕭美琴，陪同尋求連任的立委林靜儀掃街，大隊人馬從台中地院沙鹿簡易庭出發，途中經過中山路、沙田路、鎮南路、屏西路、保成路，最後在台中運十九棒球場會合。

下午3點04分，林靜儀、蕭美琴仍在掃街中，突然手機接獲國防部發布的「國家級警報」，向社會大眾公布中共發射衛星，飛越台灣南部上空，並呼籲民眾注意，若發現不明飛行物體，通報警消處理。

林靜儀秒回應，她拿出手機，在其臉書粉絲專頁上轉貼國防部的警報，並寫上「中國你夠了」，表達憤怒心情。最後在運十九球場受訪時，林靜儀表示，敵人威脅一直存在，國防部忙著發出警報，卻另有一堆人，跟著假帳號洗掉對於中國威脅台灣的事實與警訊，這些內部的假訊息，才是比中國更大的危險，呼籲選民支持總統候選人賴清德與民進黨，守護台灣、捍衛民主。

林靜儀強調，中國介入此次台灣總統、立委大選，暗中支持特定政黨，其事證不勝枚舉，他們一再挑釁台灣選民，製造民進黨挑起戰爭的假象，她呼籲選民一定要認清楚，備戰才能避戰，能戰才能止戰，拜託選民堅定支持國防守護台灣。

晚間，林靜儀轉貼國防部公佈的「0109中共運載火箭航線示意圖」，她表示，中共原先預定通過南部海域，結果從台南上方經過，國防部立即發布預警，相當合理，並在臉書上表示對第一線官兵將士的感謝。

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